特區政府將召開國際金融高峰會議，反映政府的努力復常和向全球表明香港亦努力維護和發展國際金融中心，這是值得肯定的。

不過香港國際金融中心未來的發展，不能單單重複以西方為主的國際金融，也不能完全依靠西方的國際金融大企業。近年國際金融的發展已不是傳統西方銀行一類機構所主宰，傳統銀行以外、西方以外的金融力量，在國際市場上的作用更大。反而西方傳統銀行受到淘汰，德意志銀行、瑞士信貸銀行等巨頭的經營和發展受到多方挫折，岌岌可危。而在當前的國際形勢下，美國帶頭的政治化、金融化制裁正威脅眾多的國際金融中心與相類機構。

在中美矛盾和制裁氾濫下，香港的自由開放的國際金融中心正備受挑戰。未雨綢繆，特區政府好應預早規劃防範，其中最大一條防範之策，是香港的國際金融中心要多元化，也便是不能再完全依賴以美國為主的西方國際金融體系。

在非西方國際金融體可成替代之前，香港當然還要堅持與西方國際金融體系緊密連接，發揮中心的作用。特區政府召開這樣帶有巨大公關意義的金融峰會是理所當然，也勢所必需。但是，與此同時，亦應開拓非西方的國際金融關係，也不僅只招攬海外企業來港股市上市，而是借此機會，就非西方金融體系所需，開拓香港一直發展不力的金融產品與業務。

一是對象應為非西方金融機構，特別是來自一帶一路國家。香港可依中國的全面戰略夥伴關係國家名單，個別和分批邀請它們到香港開雙邊和多邊的金融合作會議。財政司司長訪問中東、商務及經濟發展局局長訪問東盟，都可以進一步在港召開與這些地區國家金融的官方與業界的合作會議。香港也可借中國強大的國際關係，以不同形式參加上海合作組織或其他地區性多邊組織的金融機構的網絡。作為國際金融中心，在全球化的今天，香港應立足東南亞，放眼全球，服務全球企業與政府，突破一直以來過於埋首本地和倚賴英美體系的毛病。

二是人民幣和其他國家貨幣，以至數碼貨幣的各種金融業務，與非西方金融體系相配合的是去美元化的金融創新，順應國際大潮流與中國的國家利益。這屬於全新的領域，不是過往淺隘的人民幣離岸市場。香港可與內地和非西方國家及它們的金融機構共同開發。