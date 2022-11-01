美國國防部日前發表總體戰略文件，披露《國家防禦戰略》、《核態勢評估》和《導彈防禦評估》報告的部分內容，3份報告的「核心概念」，是所謂的「整合威懾」。美國國防部部長奧斯汀解釋，「整合威懾」就是使用美國國防部手中的一切工具，並與美國政府內部及國際盟友、夥伴國家緊密合作，「結合政策、投資和活動」威懾「特定競爭者和挑戰」。

奧斯汀點名美方的特定競爭者有4個國家：中國、俄羅斯、北韓和伊朗；中國是「步步進逼的挑戰」，是美國未來數十年最大的戰略競爭者；俄羅斯是「急切威脅」；北韓、伊朗是「暴力極端組織」，是「持續威脅」。在「中國威脅」中，報告特別提到中國的核武威脅——2030年前中國至少擁有1,000枚核彈頭，以及「對台灣的挑釁會導致誤判」。

從這些報告中可以看出，美國現在相當焦慮，「威脅」它的國家都有核武器，中國和俄羅斯還是核大國，某些方面已先進過美國。這些報告表示，美國的敵手正將更先進的空中和導彈戰力發展、投入及整合到其自身戰略之中，除彈道導彈、巡航導彈和高超音速導彈，美方面臨的新威脅還包括無人機系統，它們都令空中和導彈防衞的傳統角色變得複雜。說到俄羅斯，美國認為它仍是擁有最具戰力和多樣性核武戰力的對手。

美國從來就是「武器決定戰爭勝負論」者，美國一直靠武器最強維持它的霸權，現在它的這個優勢不再了，受到挑戰了，山姆大叔自會氣急敗壞，惶恐不安，它要靠所謂「整合威懾」扭轉局面。然而這是無用的，是威懾不到擁核國家的，核武器這個東西，早已不是甚麼高不可攀、絕難製造的東西，中俄在發展核武器上有許多方面比美國更快更好。

之所以如此，不僅僅是中俄在核武科技、核軍工方面走強，更重要的是，在國家復興的整體實力方面趕了上來，進入不可遏制的發展軌道，這就是大勢所趨不可阻擋。