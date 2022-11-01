俄羅斯總統普京日前在一個智庫論壇上發表長篇演講，談古論今，涉及多個話題。從普希金、莎士比亞、陀思妥耶夫斯基、柴可夫斯基等歷史名人，談到俄羅斯和烏克蘭的歷史，也提到當前的烏克蘭危機和國際形勢。他痛批美西方提出的所謂「基於規則的秩序」，只是為了凌駕在規則之上，無視他國人民的權利，只會激起更多混亂。最可圈可點的是這句：西方主導世界的時代正在成為過去，人類將迎來二次大戰以來最危險且最重要的10年。

這該如何理解？普京認為西方已無力單獨管理人類，但他們正絕望地這樣做，而世界大多數人民已經不想容忍。沒錯，西方最大問題就是自我感覺良好，他們漸漸衰落，卻依然不願放棄霸權，還想繼續主宰世界，因此肆意干涉別國內政，引發各種衝突和戰爭。尤其是面對中俄等新興國家不斷崛起，美國既不願接受也不知如何自處，以致歇斯底里，昏招迭出。老美知道留給他們的時間已經不多，現在再不想辦法遏制中俄，以後更沒有機會，所以這幾年加緊煽風點火，唯恐天下不亂。俄烏戰爭就是在這種情況下爆發，台海局勢也正朝着戰爭方向發展，普京說未來10年最危險，就是這個道理。

美國國務卿布林肯日前還大言不慚地表示，「世界不能失去美國的領導」，其理由是，如果沒有美國的領導，就會被中國或其他國家佔據領導位置，美國將會被不符合美國利益和價值觀的方式所傷害。這不正是強盜邏輯嗎？老美以世界主宰者自居，以為沒有美國地球就不會轉動，其實世界從來沒有甚麼救世主，任何國家都無權主宰世界，更無權阻止別國發展。再說，美國只有短短240多年歷史，稱霸世界也不過數十年時間，卻要求全世界跟隨他們那一套，不是很荒謬嗎？

須知世界上並不是只有美國那套價值觀，每個國家和民族都有自己的歷史和文化認同，都有權選擇自己的道路，美國強迫全世界接受其價值觀，只能帶來混亂和災難。不妨看看這些年實行美式民主的國家，哪幾個有好結果？烏克蘭之所以鬧到如此地步，也正是因為當年顏色革命埋下的禍根。

這是最壞的時代，也是最好的時代。未來10年既是最危險，又是最重要，人類將共同見證西方霸權徹底衰落，世界由單極化走向多極化。