港府言必稱「搶人才」，但《施政報告》提出的搶人才優惠，最突出就只有人才來港置業並住滿7年，可獲退回印花稅一招。財庫局局長許正宇表示，有信心退還印花稅能吸引人才。

人才來港既要斥資買樓，又要居港滿7年才獲退還款項，如此手段是否足以吸引人才，不能不令人疑問。更令人質疑的是，港府提出的「高端人才通行證計劃」，條件相當辣，包括來自全球百強大學，過去一年年薪達250萬元等。對比新加坡的「海外網絡和專業簽證」，對學歷沒有特定要求，固定月薪達30,000坡幣、即約16.5萬港元即可，相對香港明顯較寬鬆。更不必說，英國除了透過BNO吸納香港中產和年輕人移居，最近推出的「高潛力人士簽證」，接受海外首50強大學高材生申請，當中並沒有薪金要求。

既然港府用到「搶」字，出招理應比競爭對手更加吸引才是，無理由明知新加坡、英國撳住來打，定下的條件還要比它們更辣。事實上，新加坡和英國已搶去本港不少精英和資金，從香港兩年來流失14萬勞動人口已可見一斑。港府搶人才計劃毫不吸引，試問怎麼能夠脫穎而出？可以預言，退還印花稅等搶人才大計頂多吸引內地有錢一族，斷難吸引國際人才。

尤其港府至今無意取消「疫苗通行證」等防疫要求，正常通關又沒有時間表，外國人視來港為畏途。眼見別的地方出招比香港還要鬆手，當然不會選擇落戶香港。

再說，本港樓價已出現急瀉，沙田私樓更驚見「2字頭」交易，重返2016年樓價水平。眾所周知，這同經濟不景和移民潮直接相關，這兩大因素港府都無法解決，可謂束手無策，再不果斷「撤辣」，負資產崔護重來絕非危言聳聽。