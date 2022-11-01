今年7月，日本前首相安倍晉三在街頭演講，一名暴徒從旁施襲，由自製手槍中轟出子彈，當場射殺了對方。美國眾議院議長佩洛西比安倍幸運，日前亦有暴徒以她為目標，闖進佩洛西的大宅，即使不是有意行刺，也是想將老婦人修理一頓。恰巧佩洛西不在家中，否則後果也是難以預料。

安倍晉三被行刺，在日本或許是偶然事件，但是佩洛西險些遇襲，事件在美國卻不是偶然。不過是在一年多之前，就曾有數以百計的暴徒闖進國會山莊，宣稱要用暴力奪回被侵佔的政權，結果差點兒釀成大災。美國弄成今天的樣子，罪魁禍首當然是前任總統特朗普，他在2020年敗選後不甘不忿，肆意誇大選舉舞弊問題，使很多共和黨人相信，國家的政權是給人竊取了。好些人傻不楞登，便自行提起刀槍，要討回他們認為失去的東西。

西方的民主政制走到這一步，儼然是深陷於死胡同中，不少政客為圖短期利益，輕言妄談、播弄是非，更多是在互相傾軋，完全罔顧國家的長期利益。特朗普為貪圖多做4年總統，終日叨唸着政權被盜的謊言，愚民們誤以為真，便隨時會讓美國走上分裂之路。

今日的英國也好不了多少，保守黨人玩弄首相大位，今日換一個，明日換一個，就像小孩子玩泥沙般隨便。蘇格蘭人、北愛爾蘭人看在眼裏，只會大大加強他們要脫離大不列顛的決心。如今蘇格蘭議會正爭取在明年舉行公投，決定是否脫離英國獨立。選民的投票意願往往只在一念之間，不少人眼見今日的英國政壇，亂得像是菜市場一般，豈會不萌生獨立的念頭？蘇格蘭去後，北愛爾蘭恐怕也會亦步亦趨，如果真有這麼一天，大不列顛將會國不成國。