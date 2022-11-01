南韓首爾龍山區梨泰院一場萬聖節活動發生人踩人意外，造成至少154死、133傷。不幸的事件固然令人唏噓，但類似的慘劇其實絕對可以避免，只可惜人們沒有從經驗中成長，才會不斷重蹈覆轍。

梨泰院慘劇發生後，有聲音批評南韓事前沒有部署足夠警力，才會出現事發時人群中有人推撞也沒法及時作出阻止。如果說南韓警方沒有作出人潮管制安排，這尚可說得過去，但報道指當時有多達10萬人，擠在一條長約45米、闊僅4米的斜坡，他們不是通過上址而是長時間逗留，這要布置多少警力於這條狹路上，才可控制得了10萬人呢？

再說，出來慶祝萬聖節的大多是「嘩鬼」，飲大兩杯，甚至服食毒品導致失去理智者不在少數，就算沒受酒精、藥物影響，年輕人血氣方剛，喜歡打鬧又愛面子，一旦人多擠迫產生摩擦或遭說話冒犯，豈會善罷甘休？網上近日便流傳一段影片，顯示「人間妖域」香港蘭桂坊有一名疑似飲醉酒的洋漢，與一群打扮成「美少女戰士」的壯男先口角再推撞，壯男堆中有人出腳踢向洋漢下體，這些都是年輕人的所謂clubbing、gathering中常見的畫面，在梨泰院10萬人堆中有這種情況發生，一點也不讓人訝異。

「群體中累加在一起的只有愚蠢而不是天生的智慧」，法國社會心理學家古斯塔夫‧勒龐早已一語道破中國人智慧中「眾埞莫企」的底蘊。一件事情不管本身是否具意義，它的參與人數愈多，意義便愈小。兩個人之間的舌劍唇槍便比兩班人的七嘴八舌較可取，就連隻揪都要比圍毆具看頭，否則也不會有拳擊運動了。與其勸世人吸取梨泰院、蘭桂坊的人踩人事件教訓，倒不如叮囑人們好好體會莊子「獨往獨來，是謂獨有」的思想。