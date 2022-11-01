特首在《施政報告》中提出設立約110項關鍵績效指標（KPI），筆者認為這是今屆政府其中一個創新之舉，以便市民監督各政策措施的進度和成效，衡量政府表現，並展示港府以民為本、迎難而上的擔當精神。但市民最關心的是有關KPI能否如期及提速實踐，對於告別劣質劏房、加快舊區重建等問題，當局亦要制訂相應的KPI。

港府提出的KPI涉及不同政策範疇，涵蓋環境衞生、土地房屋供應、體育文化藝術發展、經濟等方面。在改善市容方面，當局提出「約600個各部門確定的環境衞生黑點於2023年底前消除至少75%」、「鼠患主要黑點數目於2023年底前至少減半」等，為有關工作衡工量值；在房屋方面，當局提出將「公屋綜合輪候時間」在2026-27年度降至約4.5年。較為可惜的是，報告中並無明確提出有關告別劏房的KPI，隨着簡約公屋、過渡性房屋、各項覓地計劃及精簡發展程序措施的落實，當局應更加進取，提出告別劏房的時間表和路線圖。

筆者明白告別劏房需循序漸進，不能一蹴而就，但當局至少要訂立目標，先由劣質劏房開始逐步取締，包括棺材房、太空艙及存在安全隱患的單位等，每年評估及公布劏房數字，如現在的10萬個劏房在未來是否有減少、每年或每5年能減少多少個劏房，以檢視《施政報告》各項房屋措施對減少劏房的成效，同時要考慮劏房起始租金和發牌制規管，若未來劏房數目有增無減，當局的房屋措施難言成功。此外，市區重建亦要有KPI，特別是在九龍西，50年或以上樓齡的住宅大廈達2,000多幢，佔全港50年或以上樓齡的三分之一，港府應該加強與市建局合作，制訂清晰目標，做好中長期的規劃和部署，加快舊區重建步伐。