借古語「聽君一席話，勝讀十年書」，化作今天說「聽姐一句話，勝過五任官」。公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會擲地有聲地說：「公務員守則已沒有『政治中立』，只有不偏不倚的要求。」說得多好啊！等這一句話，足足等了25年，至第6屆特區政府上任近4個月，才等來這一錘定音的撥亂反正金句。

「政治中立」從此見鬼去吧！2003年，時任公務員事務局局長王永平裝得一本正統和權威地講，「政治中立」從來是公務員制訂政策和考慮的必須，為公務員以「政治中立」作擋箭牌立里程碑，為公務員作為和不作為的軟硬抗中政治化妝。此句毒話洗盡公務員的腦，毒化政府官僚行為模式，成為香港「不設防」失陷的重大錯誤官僚作風的政治化妝術。其實，王永平離開官場後的所作所為、一言一行，早已註解了他的「政治中立」官箴是絕非中立。

回歸以前，香港公務員必須效忠「事頭婆」，必須事事處處盡心盡力為英帝國服務，何曾有「政治中立」這回事？王永平簡直自欺欺人，英國人也不會信，也不會這樣做。

回歸以後，別有用心的人炮製這一官箴，無非為香港進入新的歷史時期後，耍弄溫柔抗中拒共策略的政治化妝而已。只可惜，執權柄者未洞悉其奸，人云亦云，至黑色暴亂、港版「顏色革命」驟至，才如夢初醒。黑暴期間，百多名舊電池和前高官聯署逼如期區選的配合顛覆行動，便徹底暴露那些過氣官僚何來「政治中立」？楊太說得好：「公務員是政府骨幹，必須盡忠職守。無論其個人信念如何，甚至加入甚麼政黨，在工作上必須要不偏不倚，不能被其政治信念影響到工作，更不能用『政治中立』為藉口，拒絕執行政府安排的工作。」