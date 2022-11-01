中日關係愈來愈差。2018年，時值《中日和平友好條約》締約40周年，中國外交界和日本商界組織活動高調紀念。如今，日本動作多多，一直學美國高喊「中國威脅論」。

喺美國積極主導下，日本近年變得好做「架樑」，不好好改善低迷嘅經濟，卻加強關注兩岸局勢，主張「台灣有事就是日本有事」！日媒近日報道，隨着台海緊張形勢加劇，日本防衞省計劃最快2024年成立聯合指揮系統「統合司令部」，設立統合司令官，集中管理指揮陸上、海上及航空自衞隊，並負責與美軍溝通及戰略協調。

設立「統合司令部」所為何事？據稱，鑑於東亞地區安全環境嚴峻，日本覺得有必要加強與美軍嘅軍事合作喎！說到尾，日本就係要做美國嘅哈巴狗。中日關係之所以回不到從前嘅友好，甚至變得更冷，部分原因可歸咎於美國，但日本本國因素亦不可忽略，尤其係其右翼勢力泛起嘅政治背景。

回看歷史，上世紀90年代蘇聯解體，冷戰結束，然而美日同盟不但冇廢止，反倒強化；1996年，美日發表新安保宣言，日本被美國賦予更多嘅權限以及同盟內更高嘅地位，喺美國心中嘅分量大致僅次於英國，而中國亦逐漸取代俄羅斯，成為美國新嘅頭號假想對手。事實上，五角大樓之官員一早直言，中國仍是現今和本世紀餘下時間裏唯一能系統性挑戰美國嘅國家，這意味喺外交、技術、經濟、軍事和地緣政治上都是如此，而俄羅斯不論一年前或今日，都不在此行列。

日本不同中國修好也就算了，此刻卻卯足全力搖尾討好美國，令中美關係更添矛盾，完全忽視「遠親不如近鄰」的至理，何況美國這「遠親」是頭背信棄義嘅惡獸，小日本今後會有運行嗎？