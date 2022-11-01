踏入11月，世界將迎來多件重要大事，包括但不限於美國中期選舉、台灣九合一地方選舉、二十國集團峰會等等，小則改變地區格局，大則足以撼動世界大勢，成為轉捩點。然而，相比起這些，普羅大眾可能更關心的是，四年一度的體壇盛事──國際足協世界盃，將於11月中旬在卡塔爾開幕。除了有別於往屆，首次於北半球冬季舉行，導致足球員體能負荷大增之外，今屆世界盃亦有諸多令人不安的因素，其中最受關注的，便是中東地區長期受恐襲陰霾所籠罩。

自從前蘇聯及美國基於石油等經濟利益插手中東事務以來，中東地區可謂永無寧日。多座歷史名城化為廢墟，多個盛極一時的國家衰敗不起，人民居無定所，食不果腹，加上受極端宗教思想影響，中東逐漸成為恐怖主義的搖籃，催生多個名震一時的恐怖組織，例如阿蓋德、伊斯蘭國等。成立之初，這些組織尚未成氣候，卻在上世紀冷戰期間，於世界兩大陣營之間的夾縫中茁壯成長；美國甚至為了對抗前蘇聯勢力擴張，暗中扶持這些組織，惟前蘇聯解體、冷戰結束後，雙方分道揚鑣；這些組織在羽翼漸豐後，更反咬美國一口。

縱然比起其他中東國家，卡塔爾已稱得上比較安全，甚少發生恐襲，過去也曾成功舉辦多哈亞運會；然而世界盃與亞運會不同，觀眾不再局限於亞洲人，預計將有大量歐美球迷前往觀賽；特別是美國隊成功晉級決賽周，預計將有不少美國球迷前往現場觀戰。可以毫不誇張地說，在世界盃期間，將是近半世紀以來，最多歐美平民同時出現在中東地區；在恐怖組織眼中，自然是肥美的目標。畢竟比起其他地區，恐怖分子在中東發動大規模恐襲，根本易如反掌！

事實上，在卡塔爾奪得世界盃決賽周主辦權之前，已有多份安全評估報告認為，賽事舉行期間遭遇恐襲的風險極高，惟國際足協仍批准卡塔爾主辦，實在令人費解。

米已成炊，再討論卡塔爾應否舉辦世界盃再無意義，當務之急，是如何避免恐襲發生！令人憂慮的是，反恐有賴全球各國通力合作，特別是數個大國之間的情報交流；偏偏在世界盃舉行前夕，中俄與歐美之間的關係幾乎跌至冰點；俄羅斯因為俄烏戰爭，遭到美國為首的西方世界施以極限制裁，中美角力又逐漸白熱化；世界幾乎重回冷戰期間，兩大陣營對抗的局面，不利於合作反恐。

針對體壇盛事發動恐襲，絕非沒有先例！1972年西德舉辦奧運會時發生的慕尼黑慘案，造成11名以色列代表團成員、一名德國警察及5名恐怖分子喪生，相信老一輩是記憶猶新。當時恐怖分子的目標是針對以色列，才未有出現平民嚴重傷亡；假如恐怖分子欲於世界盃期間發動恐襲，並把目標定於歐美平民，可預見將會是一場世紀災難。