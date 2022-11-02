產評：財路不通何以興　港股樓膽戰心驚

被視為說好香港故事，向外宣告「香港回來了」的金融峰會，在罕見的11月颱風下進行，天公也不作美。可見中港通關尚無期，香港「財路」不通，經濟難興，霉運難斷！近月圍繞香港股樓等經濟支柱產業的利淡消息不絕於耳，第四季以至今年全年經濟表現遜預期已無懸念。兩地通關繼續無期的話，恐怕再有大量企業「無得留低」，香港股樓的驚嚇場面還在後頭！

所謂「路通人通財通」，偏偏香港經濟如今就是路不通，即使疫情受控，礙於內地堅持打「疫」仗，兩地通關尚沒有時間表。作為一個國際都會，香港邊境出入長期失常，經濟復甦無期，自然給比下去。說到底，要推動香港經濟復甦，通關是基本步，否則更動聽的故事，無法帶來實際效益。

從10月港股恒生指數一度失守15,000點關，大型藍籌地產股的股價較每股資產淨值折讓高達七至八成，實不尋常。再看一、二手樓市遇冷鋒、政府賣地成交價下挫，股、樓不濟已是鐵一般的事實，尤其港府的施政報告及內地的二十大會議後，通關一事尚不見下文，在看不透前景下，更多資金選擇離場，資產價格只有一個方向，就是「跌」。

除了股樓不濟外，頻頻聽到涉及旅遊、飲食等各行業的老牌港企關門大吉，裁員之風正在各行業擴散。香港金融、地產、旅遊零售等支柱產業都齊齊響警，資本持續外流，信心低迷。本港第三季經濟增長顯著放緩，多家投行順水推舟，下調今年本地生產總值（GDP）預測至萎縮逾3%，以去年香港GDP 3,679億美元（約2.88萬億港元）計，相等於蒸發至少866億元經濟總量；同時還下調明年GDP增長預測，理由不外乎是「缺乏更強勁復甦的催化劑」。

另一方面，9月香港的外匯儲備已連跌4個月，本財年港府的財政赤字亦勢破千億元大關，可見香港抗風險的能力已大降。面對明年全球經濟衰退來襲，利率與通脹雙夾擊，只怕即使明年中迎來遲來的有序通關，一時間難以扭轉經濟頹勢。最怕是國際金融大鱷「趁病攞命」，港府得未雨綢繆，嚴守港元聯匯制度，確保金融穩定這經濟命根子不能有半點差池。

本來樓市「撤辣」有望緩減香港經濟壓力，惜港府的取態是樓價水平仍高，樓市涉及的金融風險可控，似乎並不擔心樓價調整，也許是當局高估了剛性需求對樓市的支持。百業蕭條，利息上升，飯碗不保下，用家豈願入市「接飛刀」，孭以百萬元計的樓按債務？一、二手樓市皆疲、官地成交價下挫，資產負面效應將加大經濟下行壓力，形成惡性循環。

昨日港股上升，主要是市場傳出內地擬設「疫後重啟小組」消息，反映市場對通關的熱切期待，也預示一旦憧憬再落空，勢必對香港經濟與投資信心造成傷害和打擊。畢竟3年快過去，病毒不斷變種，近期內地疫情又再反彈，防疫政策不改的話，談論通關只是一廂情願。香港無法踏實有序啟動全面重開，就只有繼續坐困愁城，且別急於為股樓兩市估底，得珍惜「銀彈」，慎迎經濟嚴冬！