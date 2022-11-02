正論：秋風冷雨顯悽愴　復甦無望更心寒

強烈熱帶風暴「尼格」將至，受外圍環流影響，本港昨日氣溫驟降，天色灰濛濛一片，秋風夾雜微微細雨，讓人感到絲絲涼意！秋風雖冷，卻不及復甦無望更令人心寒；愈來愈多數據表明，港府防疫鬆綁過於緩慢，無助於挽救疲憊不堪的經濟。縱使政商界與專家多番「熱心」呼籲港府進一步放寬，仍遭官員冷待，甚至嚴詞駁斥；經濟衰退短時間內難以逆轉，面對即將來臨的冬天，市民只會倍感寒冷。

本地生產總值（GDP）連續3個季度收縮，且跌幅擴大，按年跌4.5%，遠遜於市場預期，反映本港經濟正急劇惡化。常言道︰「常思己過，莫論人非。」面對經濟下滑，港府理應先檢討現行政策的優劣成敗，再加以改進；奈何官員只看到外圍因素，咬定本港經濟是受到環球經濟疲弱影響，甚至堅信只要多舉辦國際盛事，經濟便會復甦，卻忽視了社會復常對於復甦的重要性。有商界人士坦言，縱使復辦峰會可吸引投資者眼光，但對檢疫未放寬至「0+0」感到失望，強調只有全面撤銷防疫措施，方能吸引資金、人才及企業重返香港；商界之言，可謂一矢中的！

政府統計處昨日公布的今年9月零售業總銷貨價值，雖較去年9月微升0.2%，惟遠差於市場預期；況且與去年同期相比，今年首9個月合計的零售業總銷貨價值，仍下跌1.3%，足見即使疫情緩和，港府再度推出消費券計劃，依然無助於刺激消費。更有甚者，隨着世界各國陸續解禁，航運交通逐步恢復，若然港府仍堅持「0+3」檢疫，「旺出不旺入」的情況將變得更加明顯，作為現時經濟唯一支柱的本地消費力，恐怕會進一步外流，加速本港百業衰退。

過於嚴苛的防疫政策除了壓抑消費，同樣妨礙了海外人才與外資企業來港，甚至加速了本地人才外流。縱使港府銳意招攬海外人才，為此更在《施政報告》中提出了各項措施，包括是容許人才來港置業並住滿7年後可獲退還印花稅，以及「高端人才通行證計劃」等；然而限制多多，且與鄰埠的「搶人才」政策相比，顯然是吸引力欠奉！更令海外人才望而卻步的，是港府至今未有復常時間表，又無意取消「疫苗通行證」等防疫要求，加上中港通關無期，本港原有的地利優勢消失殆盡，人才自然不會選擇落戶香港。

誠然，防疫關乎人命，絕不能輕率對待。不過，全面解禁是大勢所趨，本港亦並非沒有進一步放寬防疫的空間，尤其是多位權威專家已先後發聲，認為鬆綁防疫不會導致疫情反彈；港府如今的畏首畏尾，實令人百思不得其解。作為領導者，港府絕不能搞不清「膽小」與「慎重」的分別，否則本港發展只會止步不前；如今香港早被鄰埠迎頭趕過，正值存亡之秋，再不鼓起勇氣，急起直追，早晚會被世界所淘汰。