世界視線：德總統訪烏示好　歐政界謀求和議

德國總統斯泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）終於在10月25日成功訪問烏克蘭，這位被標籤為「中國及俄羅斯同情者」及「德國工業界好幫手」的外交政治老手，其實只是一直奉行德國兩位前總理施羅德及默克爾的友中俄以發展德國經濟策略，他早在今年4月建議出訪烏克蘭，但因他過去親俄的表現以及德國總統欠政治分量而被烏方拒絕。

不過，烏軍9月反攻至今開始疲憊，以及全烏受俄羅斯10月以來的強烈轟炸，沒有西方重量級政要敢置身險境來訪，斯泰因邁爾這位德國「道德及精神支柱」的政治人物，也被將沒頂的澤連斯基政府當稻草緊抓。結果，斯氏確認德國會提供烏國空防戰車及導彈系統，但攻擊性重武器仍欠奉。

斯泰因邁爾回國在電視公開發表全國講話，聲言自己被烏克蘭人民的苦難及勇敢堅持的狀況打動，但他也體會到德國經濟及能源危機，他強調德國人民要團結共渡難關，亦提出要減少德國對外的能源依賴及應付氣候變化。

斯氏的活動掀起了德、法媒體及評論界新一波對俄烏戰爭的探討。德、法政府的最大矛盾，是鷹派仍堅持要令俄羅斯認清它無法戰勝，更不能接受4個地區的公投結果，才可保障歐洲不被俄國威脅；但鴿派提出，也要客觀尊重俄羅斯的國家安全而可以不受軍事威脅存活下去，才有希望與其合作及和平共存。

有政界聲音重提今年3月29日伊斯坦布爾俄烏和談的初步草案：克里米亞的歸屬延期15年決議，頓巴斯特殊地位由俄烏共同協議決定，烏克蘭放棄加入北約。

本來俄烏的反應都非常正面，可是經英美政府的斡旋而被否定，在北約加大對烏支援下才使戰爭走向不斷升級，如今甚至出現核戰危機。這裏明顯揭示一個事實，如果北約想繼續打消耗戰要俄羅斯付出沉重代價，俄國也會在付出愈大下，佔烏的叫價愈高，問題首先是烏克蘭和歐盟是否還可撐下去。

鷹派和鴿派都承認一個基本事實，就是戰爭再耗下去，傷害只會不斷增大，只有和談才能解決問題，探討與俄羅斯如何和平共存，才能面對氣候變化（北極解凍）、保證能源供應及重使歐洲繁榮。但兩派對俄羅斯的信任程度極不一致。所以，已有強烈聲音要求中國及上合組織可介入先制止核戰，並盡快協調和議。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻