功夫茶：硬性規定服務期　挽留醫生招數奇

本港醫護人才近幾年來流失嚴重，醫管局一直無計可施，加上近年移民潮，行行都話唔夠人用，醫護流失更形嚴峻，導致公立醫院服務質素下降，輪候專科時間愈來愈長，屢屢為市民所詬病。事實上，為了挽留人手，醫管局大早前已向員工提供免擔保首期低息置業貸款計劃，希望「樓」住人才，可惜被抨「藥石亂投」。

香港醫生地位尊崇，講真，佢哋想買樓，使鬼政府幫咩！醫管局喺2021至22年度推行挽留人手措施開支預算約為1.8億元，包括推行退休後延任政策；增加副顧問醫生晉升至顧問醫生職級嘅機會等，可惜仍然難挽留醫生嘅「初心」。嗱！特首都睇到問題嘅嚴重，於是話政府會探討要求合資格醫護專業人員喺公營醫療機構服務一定年期，以解決人手荒。各位，醫衞局局長盧寵茂早前接受訪問時就話強制服務年期未有定案，佢不無感慨，稱市民、納稅人「投放相當多」培訓一個專科醫生，希望年輕醫生不要以為離開公營體系轉到私營係應該嘅！

盧局長同時指出，全港現時有九成醫療專科服務由公立醫院承擔，僅五成專科醫生喺公院工作，而近年部分專科醫生流失率達10%。佢特別提出公院近10年人手趨年輕化，有醫生剛考獲專科牌照，未滿40歲已離職，形容趨勢會加大同事工作壓力，納稅人投放相當多去培訓一個醫生，佢認為「係咪都應該為我哋市民服務一段時間呢」？

公共醫療醫生協會會長凌霄志尋日喺電台節目表示，措施令業界嘩然，憂慮硬性規定服務年期，若年期設得太長，學生或會選擇往海外修讀醫科，形容係「勉強無幸福」。佢又提到，現時大部分畢業醫科生已留喺公營醫療接受專科培訓，期間已要求喺公營醫療服務6年以上。大部分醫生修讀專科後，因不同原因離開公營體系。功夫茶曾經講過，花若盛開，蝴蝶自來；人若有才，無懼未來。

醫生近年流失特別嚴重，唔少評論都指醫管局員工面對公立醫院環境擠迫、服務水平不理想等核心問題，如不設法解決，恐怕會惡性循環。功夫茶大早都指出，引入外國醫護不失為一個良策，否則提供短線利益，對挽留人手幫助不大。實情係公立醫院唔少資深醫生轉向私營醫院，不但收入更豐厚，而且工作環境大有改善，人望高處，又點能怪佢哋跳槽？再講吖，佢哋有能力出嚟私家執業，每日睇十個八個症，即使係睇傷風感冒，開吓病假紙，收入都好過喺公院做餐死！醫生如果只為「履行合約枷鎖」返工，無心服務市民，仲講乜鬼醫者父母心吖，只會影響醫療質素，真係落實硬性服務期，更會爆發離職潮，人手進一步緊絀，咁就真係無啦啦、整笪疤咯！