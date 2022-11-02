香港經濟第3季減縮4.5%，連續3季負增長，明顯進入了經濟衰退。對比內地第3季增長3.9%，成績低劣，也可能顯示出即使內地第4季增長擴大，香港亦未必受益，還有可能繼續負增長；要等到明年初，由於基數屬負，正增長的機會才會出現。

內地如深圳等周邊城市表現勝於香港，內地3季增長也部分依賴出口擴張。不過，內地出口擴張的重心，再不是以前的美國，而是多元化，此所以東盟成為內地第一大貿易夥伴。香港的外貿已變成內地的轉口，不過還是以美國為主。中美貿易增長相對緩慢，也多從加工貿易（多需香港轉口）轉移為一般貿易，從生產地直接出口，香港的轉口貿易得益便減，未能從中國外貿擴張中有大的得益。

這樣的發展，反映出香港轉口貿易為主的外貿一直沒有多大轉變，只集中於原來的市場、原來的外貿模式。新冠疫情與中美貿易戰帶來內地貿易形態的變化，香港故步自封，便被冷落，沒法轉型更新，這將使香港今後的經濟發展更形受制。

以今年首3季統計，內地對美國的出口增長8%，對香港卻是減10%，香港對內地轉口往美國的貿易作用大大倒退。對美國減退，對其他國家例如東盟及近年擴展迅速的一帶一路國家，香港本身缺直接出口，沒有轉運中介功能。香港的外貿相信今後仍會縮減，對經濟增長的推動力逐步減少。若不能在美國以外地區加強發展，香港的國際貿易中心只會進一步褪色。

珠三角的外貿轉型比不上長江三角洲，也趕不上重慶、成都等中西部城市，主因是珠三角過往是以對美國為主的加工貿易起家，市場和產業的多元化比不上持續工業化的其他地區那樣。但深圳亦正加快轉型，也減少對美國市場的依賴。香港應與之合作，把外貿的重心發展至美國、歐盟等G7國家以外，若未能在中短期內轉型，香港外貿堪虞。

這樣的變化，應該是標誌着香港面對的國際大環境的轉變。中美矛盾、歐洲危機等都會把轉變加快，香港急需轉型，但這樣的轉變也帶來巨大的商機，倚仗中國的政治護蔭，香港可以成為全球受美國西方制裁的國家、企業、個人的避難所和重新發展的地方，一方面，香港可以廣納它們，填補對美貿易的經濟缺口；另一方面，可以與它們結成關係網絡，尋求進一步擴大發展的機會。