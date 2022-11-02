對於解放軍武統台灣，各方面的研判多集中兩大方案，一是速戰速決；一是軍事包圍、封鎖一段時間，迫使台灣「求和」談判，此乃「北平模式」。美國國會眾議院議長佩洛西早前竄訪台灣，解放軍實戰演練大包圍、封鎖台灣常態化後，人們看到了「北平模式」更大的可能性。

《紐約時報》日前刊文表示，北京可能會嘗試採取全面封鎖策略，迫使台灣讓步，或為後續更廣泛的軍事行動鋪路，大陸將試圖用軍艦和軍機圍堵台灣，目的是在實體、經濟甚至數碼層面切斷台灣對外聯繫。該文認為，這次軍演證明了解放軍有能力包圍台灣，但北京並未動用最先進的武器。

如果沒有這次令世界震驚，似乎是突如其來、從天而降的大包圍軍演，人們會對解放軍如何「速戰速決」有所懷疑。現在這片疑雲一掃而空了，解放軍的這種大包圍陣勢和能力，讓人看到解放軍完全掌控速戰速決，台軍的反抗可說不堪一擊。現在唯一的懸念是美軍會否參戰，有沒有能力衝破解放軍的對台包圍，牽制解放軍的對台打擊。若美軍出兵，解放軍速戰速決可能受影響，但時間也不會拖得很久，武統的結局不可改變。

這個算盤主要由美國來打，台灣方面是屁也不敢放一個的。按照民進黨、蔡英文和一切「台獨」勢力的「強烈願望」，當然希望美軍出兵，這是他們以為可以「以武抗統」、「保住台灣」的唯一希望。美國方面，當然更希望能夠出兵打敗解放軍，然而，這在過去是夢想，現在是妄想！看看如今的中國發展和強大，老美是只能搖頭嘆氣的。

台灣方面，其實早已知道美國派兵參戰不是不想，實乃不敢。更為可悲的是，有朝一日「北平模式」到了最後關頭，解放軍要動手發出最後通牒了，台灣方面想和大陸談也沒有這個權力，決定權在美國。而美國肯定想來插一腳，這當然是滾一邊，玩蛋去！