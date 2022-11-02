屋漏偏逢連夜雨。新冠疫情始終揮之不去，加上外圍環境險惡，香港經濟形勢愈來愈不妙。政府統計處數據顯示，今年第3季GDP預先估計數字按年實質下跌4.5%，跌幅比首、次季的3.9%、1.3%明顯擴大，照此趨勢，第4季恐怕也是凶多吉少。港府歸咎於外圍環境轉差、跨境陸路貨運往來持續受阻，嚴重打擊香港出口，而主要央行大幅加息又令金融狀況收緊，嚴重影響本地需求。

這些都是事實，但不是事實的全部。內地同樣面對這些困難，而且一直嚴格堅持動態清零政策，出口照樣持續增長，反觀香港即使已經躺平，出口和進口依然出現雙位數跌幅，可見主要問題還是出在自己身上。甚麼問題？八個字：先天不足，後天失調。作為外向型的細小經濟體，香港無險可守，容易受外圍因素衝擊，這是先天不足；港府不思進取，得過且過，沒有因應國際形勢變化而尋找新的出路，這是後天失調。

都說世界正面臨百年巨變，到底有何變化？最大變化就是中國快速崛起，國際影響力不斷提升，對世界經濟增長的貢獻率甚至超過G7國家的總和。另一變化是美國霸權日益衰落，經濟實力大不如前，對全球經貿的影響力一落千丈。香港作為中國對外開放的門戶，沒有積極融入國家發展大局，開拓新興市場，反而因循守舊，一味迷信西方市場，一直守着國際金融中心這塊褪色招牌過日子。若是在太平盛世，香港還可以繼續吃老本，問題是當今世界紛紛擾擾，全球金融市場動盪不安，香港已不可能再像過去那樣左右逢源。

眾所周知，隨着中美博弈日趨白熱化，香港首當其衝，必然會受嚴重衝擊。尤其近期美國利用強美元收割全球，連英國和日本這些最親密盟友也身受其害，而且受害尤深，可見美國壓根兒靠不住，為了維護霸權而無所不用其極，香港豈能不及早另謀出路？香港的出路在哪裏？顯而易見，一帶一路就是香港的出路。只要與內地互聯協作，好好發揮橋樑作用，充當人民幣國際化的先鋒角色，香港就可以找到新的出路，就可以維持金融中心地位。當然，這個金融中心不再是傳統意義上的金融中心，而是背靠國家面向全球的金融中心，除了繼續保持與西方金融體系的聯繫，更重要的是開拓新興市場尤其是一帶一路國家的金融業務。