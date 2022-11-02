壹傳媒黎智英被裁定違反租契欺詐罪成，結果又引來美國指手畫腳，美國國務院發言人批評判決，指香港人權自由在《港區國安法》下惡化，美方對此深表關切云云。港府今次不甘示弱，直斥美方就香港法院依法判決作出背離事實的批評，以及對《港區國安法》的不實指控和污衊抹黑，促美方停止干預本港內部事務。

眾所周知，漢奸黎是美國出錢出力悉心栽培的一枚反華棋子，經營傳媒顯然也是經過悉心布局，深諳只有控制輿論，才能達到抹黑港府和中央、煽動港人仇共情緒的目的。漢奸黎和美國這一招在特區回歸以來廿多年玩得出神入化，得心應手，每年回歸、每屆立法會選舉再到區議會選舉，漢奸黎皆利用報紙雜誌激化社會矛盾，號召市民上街，並將他出錢豢養的政客送入權力中心。

顯而易見，黎智英違反地契條款欺詐科技園，只是他芸芸壞事之中的一碟小菜，恃的是政界、商界、司法界都布滿「自己人」，刑不上身，可以為所欲為。的確，在沒有《港區國安法》前，漢奸黎壞事做盡也沒有後果，即使被告上法庭，最後也一定冇事。美國也對這枚棋子的禍港功力非常滿意，白宮高層親自接見，顯見深慶得人。但隨着中國愈來愈強大，中美角力愈演愈烈，香港愈來愈多人看清漢奸黎絕非「民主鬥士」。當中央官員也敢於亮劍，向美國直接嗆聲，作為走狗的漢奸黎算甚麼？遭到逐一清算，把牢底坐穿，已成他人生的最後歸宿。

美國除了在旁邊說三道四，又能奈甚麼何？救得了漢奸黎嗎？非但救不了，更眼巴巴見着中央將老美過去在港深耕細植的反華勢力連根拔起。當然，美國不會善罷甘休，香港作為國際金融中心，發動金融戰可能是美國的下一着。