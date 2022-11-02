香港的經濟體系成熟，商業表現固然有高低起伏，但按理一切都有脈絡可循，鮮少會出現預期以外，讓人猝不及防的情況。不過，最新公布今年本地第3季的國民生產總值，竟然急跌了4.5%，而預期只是跌0.8%，兩者相差多達3.7%。這種情況未免太不尋常，弄不好，香港的經濟已經內傷，主事官員似乎仍未認識到問題的嚴重性。

一個人在春季患了咳嗽，醫生以為只是傷風感冒，天天處方感冒藥，始終不見起色，踏入秋季，病人更咳出血來。若然如此，那麼他所患的便很可能不是感冒，而是肺癆，必須趕緊對症下藥，不能再為庸醫所誤。同樣道理，今年頭兩季香港的經濟疲不能興，第3季更出現斷崖式下墜，問題殊不簡單，一眾財金官員必須盡早查找原因，出招時更要有力地打到點子上去。

本欄早已一再強調，香港經濟正面對數十年未遇的困境，在非常時期，必須用上非常手段。過去對市場的約束，理應能解即解，如今推出經濟刺激措施，尚且唯恐不及，你要是還加諸各種束縛，豈不是自己跟自己過不去？

當前香港面臨的不是金融風暴，而是經濟風暴，問題不只是在金融層面，而是牽涉到整個產業結構。恒生指數跟最高峰比較，已下瀉超過50%，影響所及，本地大部分的資產都在跌價。如果稍後樓市也要回調四、五成，多年來盼望置業「上車」的市民，一時間或許會感到高興，但你可有想過，當股、樓都跌價一半時，代表經濟已經崩潰，不少市民恐怕就連手上的工作也保不住，樓價再便宜，又有何用？因此，政府必須盡快救市，救市應由「解放」開始，要解放甚麼？第一，防疫禁令；第二，樓市「辣招」。