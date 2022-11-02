美媒日前引述多名消息人士指，美國向歐洲盟友提議把對俄羅斯的出口管制施加到中國身上，惟歐洲方面不傾向採納建議。美國國家安全委員會發言人夏爾馬否認美方有向歐洲提出相關建議，又指未有考慮擴大對華出口管制。是耶非耶，以山姆大叔已經所餘無幾的信用度而言，各界心裏有數。

世上大多數國家也不敢貿然提出上述瘋狂建議，然而美國不同，它需要被另眼看待，皆因前總統尼克遜說過：「我們的敵人應當認知到，我們是瘋狂而且不可預測的，我們擁有極具毀滅性的力量，所以他們會因為恐懼而臣服於我們。」試問花旗國裏篤信「狂人理論」來進行外交的，又豈止尼克遜一位總統呢？

將對付俄羅斯的招數搬到中國頭上，如果真能成事，美國肯定可以佔據「世界一哥」寶座再多十年八載。之不過，俄羅斯對烏克蘭進行特別軍事行動，被美國請君入甕後，遭老美借題發揮祭出一系列出口限制，但老美又能搞出甚麼名堂來說服歐洲盟友願意沆瀣一氣對付中國呢？美國連月來雖戮力吹奏台海局勢升溫，海軍作戰部長吉爾代早前甚至說大陸最快會於今年內攻台。不管已經接過多少次「呢度係執法部門，你已經犯咗法」之來電，只要時刻保持警覺、不為所動，騙徒終究也是拿你沒辦法。

人們喜說「中美關係微妙」，它的微妙很大程度在於美國說一套、做一套，不時展現無厘頭一面，總統拜登上周重申美國不尋求與中國衝突，美媒如今卻放風華府欲拉攏歐洲對華搞出口管制，這是不是老美最愛玩的那套一個唱紅臉、一個唱白臉呢？就像拜登說「防衞台灣」，白宮澄清對台政策不變，這種把戲玩得太多太膩了，所謂「美國不尋求與中國衝突」，「不」字後大概是漏掉「斷」字。