香港人輪候公立醫院專科門診時間愈等愈長，其中最主要原因是公立醫院的專科門診名額及醫護人手不足。就如筆者所服務的九龍西選區，根據醫管局10月底發布的輪候時間，眼科穩定新症最長竟然需要接近4年，比去年發布的3.3年更長，市民一肚氣，不少長者及基層市民更因而錯過最適切的治療時間。

現時全港約有1.5萬名註冊醫生，四成在公立醫院服務，但他們要照顧全港近九成病人，公私營醫護人手嚴重失衡。雖然當局在去年放寬引入境外醫生來港執業，以便增加公院人手，但人數不多，遠水不能救近火。

筆者建議可循三方面作出改善：第一，增設醫院服務。位於油尖旺隸屬九龍中聯網的伊利沙伯醫院，2025年便會搬往啟德，專科門診也會一併搬走。原址將會興建專科醫院，但詳情一概未定。九龍西人口不斷上升，即使廣華、明愛醫院擴建，仍不足以應付油尖旺、深水埗的市民需求。建議當局在伊利沙伯醫院重建後，原址除了提供急症服務，也要提供更多不同類別的專科服務。

第二，擴大公私營合作計劃。當局於2008年已推出眼科的公私營協作計劃，但推出多年，眼科新症輪候時間未有改善。當局亟需檢討及擴大現有整個計劃，適時公布市民參與數字，開放更多名額，最重要是前線公院醫生多轉介病人參加計劃。

第三，加強推廣基層醫療。基層醫療主力做預防，向市民提供健康推廣、疾病篩查、慢性疾病管理等，但仍有很多市民不知地區康健中心提供的基層醫療服務。筆者建議當局加大推廣基層醫療的概念，當局已決定成立「基層醫療健康管理局」，並在今年推出基層醫療健康藍圖，期望當局屆時有所交代。