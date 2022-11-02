教育局局長蔡若蓮，日前在立法會答議員詢問有關新入職教師必須通過《基本法》及《港區國安法》測試，「慌死」應考教師抗拒不接受。局長以安撫小學生的口脗回應：「測試很簡單，只是希望教師對《基本法》、《港區國安法》和《憲法》有基本認識。」「其實只是30分鐘，只需要答20條多項選擇題，答對10條以上就叫做合格，所以基本上是一個常識。」政府高官對教師必須遵憲愛國守法，做學生的榜樣，竟是如此低水平的要求，而立法會的關注點也是如此低標準，聽罷真令人哀嘆！

世紀黑暴約四成暴徒來自教師和學生，回歸後教育系統性的陷落，師生被徹底洗腦，反共、反中、反政府，不徹底改革師資培訓，從國民教育、德育修養、教師操守、教育初心、行為規範、學生榜樣等做教師的最基本要求上改革對教師的教育、栽培和考核，能有好的教師嗎？又能真正教好學生嗎？

人民大會堂二十大期間的代表通道訪問，有一位因「背母上大學」孝感動天故事而蜚聲全國的貴州某中學副校長劉秀祥的訪問，令人對教師肅然起敬，他謙虛地說「背母上大學」已是過去的事，不談了。他稱10年前在山東大學畢業後，獲年薪50多萬元的聘約，但為了喚醒家鄉大山中青年克服自卑不求上進讀書之心，寧放棄高薪聘約，又背母回鄉做窮教師支教，為勸學10年山路跑壞了8輛摩托車，幫助1,800多名兒童重返校園及扶助了4,200多名貧困學生，家鄉全縣由10年前只有70人考上大學，如今已達1,300人考上大學，今天全縣每條村都有大學生了，這就是「百年樹人」好教師的典範。

而香港幸好於世紀黑暴之中，還有不懼恐嚇威脅的教育界魯迅式人物伍淑清校監、陳卓禧校長等。