有論者指出，香港政府成日都話要搶人才，其實人才香港有的是，君不見依家啲南亞假難民，日日刀光劍影仿似拍武俠片，個個劈友落刀﻿仲準過外科資深醫生，真係人才嚟㗎！呢番話雖然係戲言，卻不無道理。

呢，有醫學界前立法會議員早前喺社交平台貼文，指上月頭9日就有18人被刀襲擊，佢將2022年有關刀嘅案件地點記喺地圖上，供各位參考，希望大家注意安全喎！呢則貼文引來網民熱議，有指香港真係「動感之刀」！事實上，假難民及南亞兵團一直困擾香江，劈友斬人成為家常便飯，上月21日凌晨，錦田更有多名南亞漢駕車迎頭猛撞目標跑車，然後落車向跑車上兩名男子揮刀狂斬。市民都感慨，政府搶人才搶資源搶唔到，反而假難民和黑幫日日通街搶地盤，搞到香港雞毛鴨血！

上月尾嘅立法會保安事務委員會會議，不少議員都關注假難民禍港敗壞治安問題。保安局表示，擬改裝位於喜靈洲嘅勵顧懲教所，成為第3個羈押對社會有安全風險聲請者嘅地方，亦進行程序上改革，加快遣送程序。保安局指出，現時有青山灣入境事務中心及大潭峽懲教所羈押相關人士，提供660個位，並擬改裝位於喜靈洲嘅勵顧懲教所，冀可「放多100至200個人」。講真，相對於目前仍有約1.49萬名聲請者留港，只加多百幾二百個位，有如一滴墨水滴落大海。假難民及南亞匪幫膽正命平，根本就唔應該濫發「行街紙」，應全部羈留減少更多假難民湧港搵食嘅誘因。

各位，假難民禍港嘥米飯，過去8個財政年度，港府已耗用逾70億元公帑養佢哋，而佢哋卻令香港變成「動感之刀」！點講都好，政府唔大刀向假難民呢個毒瘤砍落去，香港唔會長治久安。