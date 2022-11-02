在剛閉幕的中共第二十次全國代表大會裏，與會代表表決通過了關於《中國共產黨章程（修正案）》決議，將全面準確和堅定不移地貫徹「一個國家、兩種制度」的方針，寫入黨章。

要點一：凸顯絕對的重要性。黨章是核心文件，規定了中共黨員的權利和義務以及黨的組織方式等內容，只有全國代表大會可以進行修改，自中國共產黨1921年成立至今，只先後制訂和修正過20次。國家領導人在二十大報告裏，充分總結了「一國兩制」在本港實踐所取得的歷史成就，指出「一國兩制」不但為新時代香港的管理工作提供了根本的遵循和行動指南，更豐富了中國共產黨治國理政的經驗。將「一國兩制」寫入黨章具有非凡的意義，意味着這制度將繼續成為國家未來發展的主要戰略方針。

要點二：落實愛國者治港原則。必須愛國和忠於國家是執政的先決條件，這是世界通行的政治法則，古今中外都不能例外。以英國為例，保守黨、工黨和其他政黨可以輪流執政，但絕不能是個打着要推翻英國王室或跟倫敦政府對着幹旗號的政黨。同樣的道理當然也適用於香港，因此特區的管治權除非牢牢地掌握在愛國者手中，否則就不能確保「一國兩制」可以行穩致遠，更無法兌現市民對長治久安和繁榮穩定的要求。

回歸以來的歷史是最好的佐證。反中亂港活動猖獗的日子，社會動盪不安。只有特區政府在中央全力支持下依法止暴制亂，恢復社會秩序後，我們才得以重新過上安穩的日子。結論很明顯，不守護好管治權，就無法保障社會穩定和自己切身的福祉。

要點三：對涉港部分權威性的解讀。前幾天，二十大文件和學習輔導讀物在北京首發，當中收錄了京官《「一國兩制」這一好制度必須長期堅持》的文章。筆者細讀之後，覺得這篇文章充分闡釋了國家領導人二十大報告裏關於香港的部分，是份權威的解讀，分量相當重。

文章講到香港的前路，由於這是我們的未來，自然值得重視。文章指出，實行「一國兩制」是港澳融入國家發展大局和提升國際競爭力的重要條件和戰略考量，鼓勵香港充分利用背靠祖國、聯通世界的優勢，繼續保持普通法制度。只要我們發揮好自身的優勢和特點，便不但能保持長期繁榮穩定，更可以對實現國家第二個百年奮鬥目標作出貢獻。

香港身處「由治及興」的重要階段，下一步我們要專注的就是要發展經濟，改善民生和破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。我們的深層次問題不少，經濟結構失衡、發展動能不足、住房困難、貧富懸殊只是當中的一些例子。我們面對着世界百年未有的大變局，只有積極探索新路徑，拓展新空間，增添新動能，提升國際高端競爭力和全面融入國家發展大局，才是我們的出路。