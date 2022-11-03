一個人求的是家庭美滿，生活安穩。香港已經不是上世紀五、六十年代的貧困，也少有住在山邊寮屋，挑水借電，面對火災風災的威脅、失業的艱難，食不飽穿不暖，病難求醫。來到香港的，即使住在調景嶺，也沒有戰亂走難、妻離子散的悲哀。

經歷七十年代的經濟起飛，殖民政府也要在各個方面革除19世紀式的貪污舞弊、市政紊亂。不管是甚麼政治動機，英國政府也要推行麥理浩新政，市政、醫療、教育、社福，也要逐步改革，與現代社會看齊。撇開政治意識形態，香港城市還是一步一步建設起來，縱使不盡是英國人之功，而是香港大多數人辛勤努力的結果。幾十年的發展，香港各方面建設是可傲視全球，許多方面比不上，但更多方面已可看齊，甚或超越英國本土。

對回歸，有着太多的期望。或許差強人意，有太多深層結構矛盾解決不了，且積累惡化，但不是不可改。即使有2014年以來的政治因素，美國借機策動的顏色革命，香港在中央支持下由亂回穩。新冠疫情蔓延，久未清零，經濟社會民生受挫，困難日顯，生活艱苦，可是在政府各種福利支持下，貧窮的概念再不是飢餓問題，生活緊絀，是發達社會富裕的貧窮，不是匱乏社會裏對生活生命緊迫威脅的困苦。

當然，不應由此而替社會的問題、政府的不力來開脫，仍需努力克服現時的困難，追求進步。但這麼幾年的由盛而衰，卻應使港人反思，經濟的不斷擴張，帶來的物質需求與消費，會不會過度消費便是當前困難的一個主因？樓價飛升，財富急漲，任意消費是社會發展的目標或標誌嗎？不單止環保問題，更重要是社會生活應是如何？家庭、健康、滿足的精神生活，可能更是人生的目標，社會理想。發展與建設是需要，但亦應有所衡量，是怎樣的發展，怎樣的建設？也是否留有足夠的空間時間讓香港人從物質不停積累中解放出來？

中國夢、香港夢不應是美國暴發戶的夢。安貧樂道，貧是減少物質，不是絕對的匱乏。減少物質的追求，方可以有更多的空間和心靈容納家庭朋友和活在當下的人生，也才有健康體會生活，體會千萬年延續的人類社會與自然的演化。

從物質退到精神，天空海闊，世間便變成可大可小，去向自由。八號風球的狂風橫雨正好思前想後，擺脫紅塵的迷障。