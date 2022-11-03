俄烏之戰，兩國力量對比懸殊，烏克蘭當然打不過俄羅斯。不過，有美國、英國、歐洲、北約的大量軍火及僱傭兵支持，烏克蘭打了幾場勝仗，搞了一場像模像樣的反攻。如果不講真刀真槍的戰場，只說兩國領導人打嘴炮，烏克蘭總統澤連斯基似乎厲害過俄羅斯總統普京。

澤連斯基的嘴炮功夫是口水多過茶，他是每日每刻都在放言高論，都在狂噴，大罵普京，呼籲全球支持，還時不時的播放「戰報」，吹噓取得的「偉大勝利」。普京則「貴人寡言語遲」，然而只要開口，就是驚人之語，就有大動作，美歐西方、澤連斯基就要屏息而聽，三思掂量，不敢輕忽，研究應對辦法。在當今國際舞台上，除了澤連斯基，話多的還有美國總統拜登，還有已經下台的英國前首相約翰遜和卓慧思，而拜登的日子並不好過。

另外，這場俄烏戰爭中的3位主角中的兩位——普京和澤連斯基，還受到被「斬首」的威脅和困擾；另一位主角拜登則未受此威脅，比較「滋油淡定」。說到「斬首」，難免讓人想到「暗殺」，美國已有數位總統遭到過暗殺，但都是內部陰謀和殺手所為，用的是傳統方式，沒啥科技含金量，與當代用導彈、無人機精準打擊不可同日而語。

俄烏開戰後，想「斬首」澤連斯基的大概只有莫斯科，想「斬首」普京的那就多了去了，美國、英國、北約、基輔，還有一些納粹反俄組織……不過，俄烏之戰是公開打仗，「斬首」對方的頭號人物應屬堂堂正正的戰爭行為，應如我三國時期，關二哥於百萬軍中取上將首級，不屬於甚麼「無差別襲擊」的恐怖主義行為吧？因此，俄烏開戰後，「斬首」之聲就沸沸揚揚，大家並不以「恐怖主義」為此定位，而是關注兩點：一、這是要推翻普京或澤連斯基政權；二、這會否引起核戰爭。這兩點其實更為恐怖。