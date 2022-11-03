一朝得志，語無倫次，烏克蘭總統澤連斯基大概就是這種人。美媒披露，美國總統拜登有次與澤連斯基通電話，因不滿對方索取更多援助，大發雷霆怪責他不懂感激。其實在此之前，西方對烏克蘭不斷苛索早有微詞，有美國電視節目主持人曾挖苦稱「一個穿着T恤的傲慢的外國人來要錢」，可見戲子總統是多麼令人討厭。

俄烏戰爭爆發之後，澤連斯基一夜之間成為「國家英雄」，因此意氣風發，目中無人，對着美國主子尚且獅子大開口，在其他人面前更是傲慢無禮。尤其是德國，只要援助稍為慢一點，便受盡烏方冷嘲熱諷。德國總統斯泰因邁爾日前訪問基輔，突然遭遇防空警報，不得不躲進防空洞一個多小時。對此，有德國人質疑可能是烏克蘭特意安排，是一場精心策劃的宣傳噱頭的一部分，目的就是為了讓德國增加援助。

實際上，俄烏戰爭已經成為無底洞，不管西方提供多少援助，也不可能解決問題，更不可能挽救烏克蘭。再說，西方提供的援助相當一部分屬於借貸，將來是要還的，戲子總統無限舉債，無異於給子孫後代挖了一個大坑，不知何年何月才能填滿。所以說，俄烏戰爭對許多人來說都是災難，唯一得到好處的也許只有澤連斯基一人。他不愧是喜劇演員出身，一直沉浸在個人表演，滿足於出風頭，到處視頻演講過嘴癮。至於烏克蘭山河破碎，生靈塗炭，國不成國，家不成家，似乎與他無關。有人形容，他以烏克蘭總統的名義幹着禍害烏克蘭國家和人民的勾當，歷史會記住他的愚蠢和無知，可謂一語中的。

烏克蘭本來有4,000多萬人口，戰爭爆發以來，已有近1,000萬人口逃亡歐洲，加上烏東4個地區公投入俄，烏克蘭人口大減，最後可能只剩下一半。經濟損失更是難以估量，直接損失就達數千億美元，無形損失根本無法計算。澤連斯基曾開出一張帳單，重建國家基礎設施需要6,000至8,000億美元，錢從何來？美西方即使願意伸出援手，也不過是杯水車薪，何況他們並非慈善家，從來不做賠本買賣。

說來實在可悲，烏克蘭本來擁有各種優越條件，工農業基礎雄厚，重工業特別發達，曾有「歐洲糧倉」之稱，更是蘇聯時代最富裕的加盟共和國。如今竟淪落到如此地步，原因何在，難道不值得烏克蘭人好好反省？