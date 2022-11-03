香港治安急劇惡化已是市民普遍觀感，新政府被形容為「武官治港」，惟7月上任至今，街頭血案層出不窮。油麻地南亞幫劈友廝殺；印度漢遭南亞幫行刑式齊口斬斷左掌；南亞漢假扮豪客在尖沙咀一間珠寶店掠去2,000萬元翡翠頸鏈；元朗金行遭南亞兵團劫去百萬金飾；黑幫在筲箕灣大開殺戒；黑漢在旺角遭尋仇斬傷，凡此種種，不勝枚舉。至於今年6月發生的中環槍擊案，南亞槍手及兇槍至今仍是石沉大海。

很明顯，本地黑幫和南亞假難民互相勾結，已成禍港最大毒瘤。南亞假難民膽正命平，為了搵錢無所不用其極，毫不介意充當黑幫打手，仇殺、打劫、販毒全部有他們身影。黑幫亦因為有了這批生力軍而如虎添翼，視法治如無物，氣燄極度囂張，黑吃黑、黑劈黑等暴行愈演愈烈。

但奇怪的是，至今不見有哪位武官挺身而出，譴責黑幫暴行和加強打擊。反而由特首到保安局局長再到警隊一哥，沒有一人就此發聲。沒錯，香港經過黑暴一役，保持政治穩定、維護國家安全是重中之重，惟一般市民但求有安樂茶飯吃，香港作為安身立命的家，竟遭黑惡勢力入侵，弄至人心惶惶，對國家安全、人心回歸絕對有直接影響，港府豈能只側重國安而對治安惡化置若罔聞？

本報一再提出港府必須退出聯合國《禁止酷刑公約》、將假難民即捕即解，或最低限度重設禁閉式難民營；對黑幫更是不能心慈手軟，尤其必須斬斷毒品利益鏈，徹底斷黑幫財路。無奈警方掃黑除惡未見盡力，只見行禮如儀，黑幫經營的無牌樓上吧、非法賭檔掃完又開，南亞兵團作惡依然。試問人民無法安居樂業，用腳投票何足為奇？一個城市不再宜居，還談何搶人才？