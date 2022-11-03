近年的美國政壇一蟹不如一蟹，前總統特朗普已經夠不濟，沒料到繼任人拜登的表現，更加等而下之。特朗普雖然愛輕言妄談，但面對國際間的軍事衝突危機，他仍能沉着應對，化險為夷，用現代語言描述，就叫「有效管控分歧」。

特朗普在任初期，美國與北韓關係緊張，雙方大戰，儼然一觸即發。然而在最關鍵的時候，特朗普主動邀請北韓領導人金正恩會面，盡最大努力化解矛盾。有美國記者刻意向特朗普「挑機」，問他為何對北韓表現得如此軟弱，這位白宮主人也不是省油的燈，回敬一句：「因為我不想你和你的家人，要陷入核戰之中。」

伊朗跟美國向來不咬弦，在2019年，一架美軍無人機被伊方擊落，五角大樓勃然大怒，馬上擺開架勢，準備要伊朗付出血的代價。美軍航空母艦上的戰機、導彈蓄勢以待，但在報復行動開始前的10分鐘，特朗普突然喊停，說再三斟酌之下，覺得不值得為失去一架無人機，而去殺傷伊國的人命。沒料到，這個老頭子在大是大非的問題上，也能表現出「得饒人處且饒人」的一面。

反觀美國現任總統拜登，面對國際危機，卻似乎不大懂得管控分歧，結果把美利堅以至全世界，都引進了火藥庫中。今日的華盛頓，跟俄羅斯的關係近乎不共戴天；與中國的鴻溝，更是愈挖愈深，此刻中美兩軍都在磨刀霍霍，說不怕與對方大打一場。在特朗普時期，美朝兩國的關係好不容易穩定下來，如今到了拜登手上，卻是一朝回到從前。近日平壤頻頻試射導彈，旨在挑戰美、日、韓三國聯盟。

拜老頭上台前，自稱善於搞外交，但他接任至今近兩年，在外交範疇上，所得的卻應該是零分。