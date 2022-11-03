幽默大師林語堂說過：「世界大同的理想生活，就是住在英國的鄉村，屋子安裝有美國的水電煤氣等管子，有個中國廚子，有個日本太太，再有個法國的情婦。」移英黃人在這「五大訴求」中已穩佔其一，何以仍終日羨慕嫉妒恨呢？

再有移英黃人談到彼邦生活時「哭咗」，有港人情侶接受電視台訪問，講到以積蓄及家人支持在當地開設Cafe，開業初期營業額不俗，周末更高達1,600英鎊，怎知蜜月期短暫，未幾便回落至每日僅100英鎊，加上英國要交的稅比香港重，「老闆娘」哭訴不會向父母訴說經濟困難，因為「佢哋已經好多嘢畀晒我」，可見家有黃人，富都變貧。

當然，黃人的邏輯是混亂的，上述「老闆娘」是否假設電視台拉大隊赴英，此節目只會拍、不會播？播了亦不會出現相關報道？或許黃人若非不思考，就是撞了板也不會主動承認錯誤，反而要外界主動為其執手尾，一言以蔽之就是「條路自己揀，仆街要人擔」。

惹笑的是，網民起底「老闆娘」Cafe賣的是甚麼菜式，當看到一碗烏冬放上碎腸、青瓜、丸類、金菇等，竟索價8英鎊（逾72港元），直斥是「當英國佬水魚」。說不定有人以為將魚蛋燒賣「黃人盆菜」那一套經營哲學搬到英國，洋人也會與她「黃色經濟圈」一番，做一次水魚不夠，還會持續不斷地令貴寶號開出1,600英鎊的營業額紅盤呢！

有移英港人總結移英三大事實：找不到工作，生活無聊；港人在英創業不去了解英人的消費習慣；英人根本懶得關心香港政治。如此事實竟要移英後才明白，也別說不戇居。然而就連離港前扮演積極撐暴的黑醫護頭面人物，移英後也大嘆不是後悔而是憤恨，世上本無事，黃人自擾之，此話真實不虛。