香港公共醫療輪候時間本來已長，而隨着人手流失和疫情影響，情況進一步惡化。資料顯示，各專科穩定新症的輪候時間愈來愈長，過去一年九龍西聯網眼科輪候時間長達205周，港島西聯網的內科輪候時間亦長達135周。兒科也要輪候近一年，兒童成長短短數年間有一年是等候醫治，令人匪夷所思。

解決「公立專科大塞車」問題急切，《施政報告》提出政府目標在2023至24年度，把公立醫院內科專科門診輪候時間縮短20%，並會探討要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期，以解決人手問題。筆者支持政府全方位解決問題，期望政府可以為公立專科穩定新症的輪候時間中位數制訂目標，及為輪候時間封頂，同時積極善用私營醫療資源以分流和照顧公院專科病人，包括擴大公私營醫療協作計劃至更多專科疾病，減輕負擔。

現時重治療、輕預防的醫療體制下，造成龐大的醫療壓力，例如公院婦女乳癌檢查竟要等5年，筆者建議把乳房X光造影檢查納入公私營醫療協作計劃，縮短輪候時間，以助及早發現及早預防。而鑑於骨質疏鬆、乙肝、糖尿腎等篩查項目，在現行地區康健中心及類似公私營協作模式都並未包含，建議增撥資源，在地區康健中心增設更多疾病篩查項目，亦要長遠審視所有預防疾病的措施。

「有病睇病」是市民應有的保障，但因輪候時間冗長，隨時小病拖到變大病。期望政府從速落實建議，同時優化長者醫療券計劃，考慮增加金額和放寬使用限制，及研究將範圍擴大至如大灣區「三甲醫院」等，並盡快加強中醫藥發展及政策統籌工作，常規化中西醫協作，全面保障市民健康。