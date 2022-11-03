中國有句古語「食君之祿，擔君之憂」，是封建社會的臣子和官員需要效忠封建王朝的道德要求。一如今天的英國，走馬燈般的英國首相，無論上任或下台都要向英王覲見表忠。民主制度的自由社會，人民是國家的主人，官員、議員享人民稅收血汗執行公務，自必要效忠國家和人民，這是天經地義、理所當然的道德規範和基本的對公務工作人員的要求。

香港自回歸後，沒有「去殖化」，反被別有用心的人推「政治中立」的政治化妝洗腦，填補了過去港英政府要求官員、公務員和所有「食皇糧」的公共服務和福利機構或團體的效忠對象空白，保持「政治中立」成為公務員習非成是的遵循守則，也成為所有「食皇糧」機構及其僱員的金科玉律，遂使與國家保持距離，抗拒愛國主義、抵制內地人員的文化便成為意識上的鴻溝，遺害至深至廣。

公務員事務局局長楊何蓓茵撥亂反正，宣布《公務員守則》從今以後，以「不偏不倚」取代保持「政治中立」，可說是石破天驚。而政制及內地事務局局長曾國衞進一步宣稱，「考慮將宣誓安排擴展至涉及公帑的法定團體，及擔任公共事業重要職位等人士。」「最主要符合的原則，就是愛國者治港的原則。」職位愈高愈需要求，「如果有機會管治香港的，有機會在公共事業上負擔重要職位的，我們都希望納入宣誓的範圍。」

曾記否為黑色暴亂熱身的「反送中」運動，時任香港社會服務聯會行政總裁的蔡海偉，身為過千團體會員的聯合「阿頭」，竟公然帶頭上街參加「反送中」大遊行。食民之祿，必須擔民之憂！所有公帑出糧之機構或團體職員都必須一律宣誓效忠。但願如曾局長所言，有關安排「盡快」實施。