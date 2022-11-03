有人說，一個成功嘅領導人，應該擁有在死亡前也不變的信念，縱貫東西的學問，令人不得不仰視的人格，高瞻遠矚的眼光，海納百川的度量，掌握大勢的能力。看官，這似乎要求過高，老朽認為能掌握大勢已經不易。

看看俄烏之戰，烏克蘭有美國及歐盟支持，但打到今時今日，仍然受制於俄羅斯。講真，美國都老貓燒鬚，拜登原以為以金錢及武器支援，又無所不用其極的制裁俄羅斯，應該很快令俄國敗陣下來。一如某英國媒體嘅判斷，美國正在支持這樣的理念：烏克蘭不僅能存活，還會以擊敗俄羅斯嘅勝利者姿態存在。拜登錯在太睇得起烏克蘭戲子總統澤連斯基，同時過於低估普京嘅戰鬥性格！

世事難料，主觀意願往往受客觀現實影響。睇吓澤連斯基，哪有一絲大將之風，倒十足十的演活一個敗家仔！呢，美媒日前披露，拜登今夏與澤連斯基通電話時，因不滿對方索取更多援助，大發雷霆怪責佢不懂感激，強調美國民眾很慷慨，政府及軍方亦努力提供協助，要求烏方流露更多感激之情。

可惜澤連斯基苛索無度，更是三分顏色上大紅，物資銀両畀遲一陣就呱呱叫。有知情人士透露，事發於今年6月15日，當澤氏喺通話中得悉拜登批准總值10億美元嘅援助後，立即說出所有烏克蘭需要、但仍然得不到的額外援助；拜登聞言後火冒三丈，提高聲線駁斥對方。知情人士指，拜登喺呢次通話前已對澤氏感到沮喪多時，佢認為美方盡其所能盡快向烏克蘭提供援助，但對方持續公開聚焦談論美方還有哪些事情沒有做到。

老朽一再指出「長貧難顧」，戲子總統不懂感激之餘，更看不到拜登面臨中期選舉嘅困擾，仲寄望呢個敗家仔可以有所作為，那就太愚不可及了！