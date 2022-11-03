在新一屆中紀委的架構中，排名第一的副書記劉金國擔任中央書記處書記，不再進入政治局。這實際上恢復到了十八屆以前的配置，規格略低於上屆（十九屆）。

回顧歷史，1978年十一屆三中全會重建中紀委，由元老陳雲領銜，成員以很多恢復工作崗位的老革命為主。1987年後，中紀委書記同時擔任政治局委員、書記處書記成為標配，但中紀委只有一個躋身領導層的名額。直至2002年十六大，中紀委形成新的領導架構，在政治局、書記處各有一個名額，即由一名政治局常委、書記處書記，分別擔任中紀委書記和第一副書記。而後的吳官正、何勇，賀國強、何勇，王岐山、趙洪祝，都是這種配置。

2017年十九大，中紀委的配置升級，除了繼續由政治局常委擔任中紀委書記，第一副書記楊曉渡同時擔任政治局委員、書記處書記，並出任國家監察委員會主任，成為史上首位同時躋身政治局、書記處的中紀委副職。中紀委的這種規格甚至超過了人大、政協，政協只有主席「入局」；人大方面，雖然第一副委員長也是「局委」，但並非書記處書記。

過往數年來，伴隨反腐肅貪的推進，中紀委不斷擴權，最重磅的動作之一，是在十九大後組建國家監察委員會。雖然該機構與中紀委合署辦公，「一個班子，兩塊牌子」，但作為一個國家機構，其擁有對所有公職人員的法定監督調查權，而中紀委作為黨務機構，名義上只能監督黨內幹部。原來負責調查腐敗犯罪的最高人民檢察院反貪總局，職能人員也整體劃入國家監察委員會。因此，上屆中紀委規格抬升，與反腐形勢及紀檢改革有關。如今，紀檢、監察新體制運行平穩，而反腐亦已定性為「取得決定性壓倒性的勝利」。紀委配置的適當「降格」，也在情理之中。

當然，這並不影響其強勢地位。如今，中紀委向所有黨政群團機構派駐紀檢組，實現全覆蓋；15家中央金融企業的紀檢工作，收歸中紀委直接監管；31家中央管理的副部級大學，也由中紀委管理其紀委書記。國監委並向副部級央企和副部級大學派駐監察專員。

新一屆中紀委規模與上屆持平，其組成人員主要包括三大部分，一是紀委系統，包括中紀委機關、省紀委、派駐紀委紀檢組的首腦；二是軍隊各單位的副政委、政治部主任、紀委書記等高級將領；三是部分央企及文宣科教單位的負責人。

值得注意的是，4家部級央媒的總編輯獲選中紀委委員，數量創近年新高。人民日報社總編輯于紹良、新華社總編輯呂岩松的入選，延續了慣例；經濟日報社總編輯鄭慶東、光明日報社總編輯王慧敏亦同時入選。意識形態與反腐敗，都被列為重大鬥爭的重點領域，發生「全局性根本性轉變」。央媒負責人批量入選，某種程度折射了加強對輿論陣地管控，抓牢筆桿子與傳聲筒。