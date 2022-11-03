正論：長供積金大出血　廢除劣策苦海脫

本港現時市道不景，港人無不對前景憂心忡忡；尤其股市持續在低位徘徊，市民自然寧願多個錢傍身，也不願入市投資。不過，即便不主動入市，打工仔仍難以逃脫「損手爛腳」的命運！皆因自2000年12月推行強積金制度以來，僱主與僱員的每月供款，均會交予強積金受託人投資；縱使可自選受託人及投資策略，但一般情況下，僱員必須年滿65歲，方能取回供款，結果每當遇上經濟低迷、股市大瀉，強積金虧損無法避免！

有機構最新數據顯示，強積金今年表現極其差劣，首10個月打工仔人均虧損便超過6萬元；若以政府統計處公布的2022年第二季港人月入中位數2萬元來計算，相當於不足一年內，打工仔便虧損了3個月工資！更可怕的是，本港經濟短期內復甦無望，環球經濟持續疲弱，金融危機四伏，預料強積金虧損將持續一段頗長時間；除非打工仔提早退休、移民，抑或出現完全喪失行為能力、罹患末期疾病等悲慘狀況，否則沒有「止蝕離場」這一選項，只能眼白白看着辛苦打拚得來的血汗錢，在股海中一點點消失！

眼見打工仔蝕到入肉，有議員促請港府檢討並優化強積金制度。然而官員回覆時，僅呼籲毋須過分擔憂市場短期波幅或個別年度的投資表現，又列舉了過去21年數據，強調以往強積金遭遇負數後，翌年都會回升！該說是港府太天真，抑或城府太深？凡有投資經驗的港人必定聽過，諸如「基金可升可跌」、「過往的表現並不代表未來的表現」等提示語句，當局如何咬定強積金必然回升呢？何況不少專家預測，全球經濟衰退可能持續多一年半；加上港府振興經濟不力，本港甚至出現撤資潮，國際金融中心地位隨時不保，強積金如何在諸多不利因素下，轉虧為盈呢？

坊間愈來愈多聲音呼籲港府，設立保證回報或與通脹掛鈎的強積金基金，以確保打工仔汗水不會白流，卻慘遭當局以一句「目前沒有計劃」來回絕，實教人失望至極！事實上，絕大部分港人早已不求強積金「有賺」，但求「不賠」，以免到老才發現空歡喜一場。設立保證基金不過是一道保險，假如當局對強積金的回報率充滿信心，何以拒絕呢？打工仔每月節衣縮食、準時供款，卻看着強積金盈餘一跌再跌，箇中辛酸，又豈能以一兩句官腔來打發呢？

強積金設立的目的，是保障市民退休後的生活，惟如今年年虧損，何談「保障」兩字，明顯已違背原意！港府既不願保證回報，應更增加彈性，讓市民自決何時取回款項；甚至直接取消強積金，把供款交還市民靈活運用。特別是本港百業委靡不振，市民朝不保夕，不少人的收入在扣除開支後，已捉襟見肘；取回強積金供款，不但可以脫離「蝕無止境」的苦海，更是即時多了筆「救命錢」，渡過眼前難關，何樂而不為呢！