娛圈單打：續約無綫兼做監製　黎諾懿欠清晰定位

有沒有發現無綫藝人黎諾懿的名字，早已隱含起名者對他的叮囑：「壹次心」，一次只專注於做一件事，切勿三心兩意，顧此失彼。

本報獨家報道效力無綫廿載的黎諾懿，近日獲開出7位數字酬勞續約兩年，將會幕前幕後雙線發展，期內除接拍一套劇集外，其餘時間可做綜藝節目，兼任監製工作。雖然荷里活男星湯告魯斯、佐治古尼也是演員與監製工作雙線並行，但都是在演員工作大放異彩後，進一步涉足其他範疇，諾懿演員本業仍缺一座視帝來背書，便已一腳踏兩船，多一道板斧不是不好，問題是，觀眾不知該如何將他定位。

事實上，黎諾懿廿年來建立的形象也是相當模糊的，當年考入無綫，據說是有幕後覺得他貌似歌手陳百強，出道初期在《當四葉草碰上劍尖時》以陽光正氣示人，2004年獲安排與林峯、馬國明等組成「奧運六星」，形象健康。後來在《愛‧回家》中卻變質，終日吹噓自己是「最接近神的男人」，有時戲外也照說不誤，男性觀眾聽見無不嗤之以鼻，認真棹忌。

若說電視小生更倚重女性觀眾投放情感，諾懿在《不懂撒嬌的女人》卻又演「賤Han」，連帶在《BB來了》搶走老婆驗孕棒質問「有冇咁易中呀」，亦被網上媽咪群組派嬲鬧爆「好想剪咗佢」。諾懿的形象究竟是暖男還是賤男，觀眾、諾懿、劇組與藝員管理者一律不太清楚。

兩年期的租務合約很正常，但演藝性質的合約卻算短，不排除有人只是試探性質，但任何事業都得專心致志，才可做出好成績。諾懿說起名師傅指他的名字寓意「平穩」，平穩是果，專心一志才是因。