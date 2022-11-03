世界視線：中國命運共同體　穩定中南及東盟

中國與老撾、柬埔寨、緬甸等建命運共同體，3國都是窮國、小國，中國此舉是全力支援它們，除了歷史因素外，還應該有重要的地緣戰略考慮。

老撾、柬埔寨處於中南半島中部，可牽制越南與泰國，老撾也可保中國西南邊疆。緬甸位於南亞半島側，歷史上在英治時期是印度東進之途，為此二次大戰時是英國、日本力爭的戰場，也可通中國西南。緬甸勝於老、柬之處是南通印度洋，中國借道便可避開馬六甲海峽的樽頸。中國與它們結為命運共同體，是決意與它們共發展、共存亡，決心極大。

中國提出建設「中緬經濟走廊」，2021年2月的緬甸政變阻止不了中國在緬的合作與發展。2022年7月中國外長王毅訪緬時，甚至提出「中緬經濟走廊+」的概念，把走廊的範圍擴大至瀾滄江──湄公河的合作，把中老鐵路在2021年12月開通帶來區域交通連接的作用作為發展的基礎，久遭擱置的中緬鐵路和皎漂港口也重登上工作日程。

今年4月中國提出新的國際南北貨運通道：中國的重慶──老撾的萬象──泰國的曼谷──緬甸的仰光，橫越湄公河4個國家，水陸聯運打造中國西南出海口，其中緬甸一線是從雲南瀾滄過境緬甸的Chinshwehaw，經曼德勒到仰光出海，再可南通新加坡。緬甸一線的便捷性比不上規劃中的中緬鐵路，但在中緬鐵路未建成之前，可大大擴增中緬日益繁忙的邊境貿易。其中雲南境內大理至瑞麗（中緬邊境）的鐵路大部分於今年開通，緬甸境內由木姐至曼德勒段也開始規劃，加以仰光至曼德勒原有鐵路的升級工程完成，把原有的舊鐵路與新建和升級的鐵路連結起來，今年5月已有鐵路貨運從重慶直達曼德勒，需時15天，比原來旅程少20天，中緬經濟走廊便首見大的發展。

而中老鐵路與泰國鐵路的今後連接，更加強泰國與緬甸的陸路交通銜接，泰國與越南亦在大事擴建本國鐵路系統。即使馬來半島的發展遲滯，泛亞鐵路的大藍圖未能及早完成，中南半島的交通連接正在走上整合。

中國以3個命運共同體國家為中心，以經貿整合越南、泰國，整個西南外部政治經濟便可穩定，新加坡也要歸附，美國可怎樣打進中國西南邊境來施壓呢？中南半島穩，東盟亦必穩，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）才有機會發展。

研究所所長 陳文鴻