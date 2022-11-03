功夫茶：上班下班氹氹轉　掛波落波畀人寸

11月打風極罕有。翻查資料，天文台過去分別喺1954年11月5日及1972年11月8日發出8號波，且兩次颱風名稱同樣為「柏美娜」；今趟強烈熱帶風暴「尼格」係半世紀以來11月再掛8號波。天文台喺尋日午後1時40分發出8號波，並指會維持一段時間，而最初話係6點，未知是否驚被馬迷鬧爆：掛到6點，明明風平浪靜，搞到冇馬跑，有冇搞錯？

嗱！一眾打工仔「偷得浮生半日閒」，本來應該高興吓！點知天文台一早話「日間」或改掛8號波，但等了又等，天文台又表示會考慮喺正午12時至下午2時之間發出8號烈風或暴風信號。消息一出，惹來眾多打工仔反彈，有指天文台只為了方便尋日舉行嘅國際金融領袖峰會而延遲掛8號波，一時之間「陰謀論」盡見討論區！

打工仔苦候「日間」掛8號波不果，由於早上上班時間仍然掛緊3號波，意味打工仔需要如常返工；之但係若然一如天文台所發出嘅訊息，即12時至下午2時之間發出8號波，打工仔又要提早收拾預備離開公司，尤其一些住喺離島嘅要趕尾班船！即係話，一大早趕車趕船返工，坐2至3粒鐘又收工，又逼車逼船返屋企，一來一回已超過4粒鐘，舟車勞頓，仲多過返工時間，你話係唔係畀天文台玩死？

天文台喺尋日下午1時40分改發8號熱帶氣旋警告信號，應該預料會被網民鬧爆，因為早掛遲掛都難盡市民心意，上班下班氹氹轉，唔畀人鬧至奇！本報記者尋日下午一時喺紅磡過海巴士站視察，中午起陸續有市民下班，但見往九龍或往港島方向嘅人流唔算多，路面尚算暢順，目測有約30人正等候巴士；有市民就直斥天文台安排，返兩、三粒鐘就下班，變相令打工仔變得尷尬。呢，有市民張小姐就話，今趟風勢唔大，天文台雖提早預告或會改發更高風球，之但係又搖擺不定，佢10點返工，只返2至3粒鐘，約12時多些便可提早下班，佢批評天文台除咗安排「尷尬」，更連累佢擔心下班時一窩蜂人潮會否造成混亂，同時又令佢「蝕咗交通費」。

當然，亦有網民替天文台平反，指「尼格」風暴風速難估，喺日前8個測風站中只得長洲一個錄得強風，全晚各區平均風速都達不到烈風程度，而8號波需要4個測風站錄得持續風速每小時63至117公里，所以唔掛8號波其實不無道理。開講都有話，天有不測風雲。依家科技日新月異，香港天文台測天氣絕非靠水晶球，靠嘅係先進高級儀器。之不過，天文台每遇風暴，總予人太驚青、掛波落波太猶豫嘅感覺，好似今趟，一係早啲掛，一係索性唔掛，咁就唔使打工仔咁鬼「尷尬」，好似玩氹氹轉，菊花園。最衰中間落墨，唔嗲唔吊，仿似「政治中立」，徒惹來自欺欺人，大家冇癮！