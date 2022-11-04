功夫茶：玻璃樽回收慢　花十年得個吉

政府搞環保，無論回收或綠色科技，通常有頭威冇尾陣，總之，就係床底下放紙鳶——飛唔高！經常被議員抨擊又慢又成效不彰、做表面工夫、兩頭唔到岸等，而港產官僚通常又係吹水會如何如何檢討及改進，轉個頭，又係好好好，睇唔到！咁嘅心態搞環保，難怪一個回收玻璃樽計劃，花咗10年時間都係得個吉！

嗱！政府立法推行玻璃飲料容器生產者責任計劃，相關供應商日後要先向政府登記，以及申請豁免，計劃會喺明年第二季全面實施，向供應商、入口商等收取每公升0.98元嘅循環再造徵費。寓禁於徵，幾乎可以說係政府搞環保嘅「拿手好戲」。最近膠袋徵費落實12月31日由五毛錢加至一蚊就係最佳證明。屆時能否有效減塑，仍需拭目以待。

講番玻璃樽回收，有議員直斥政府立法工作緩慢，指當局早喺2013年就有關工作進行公眾諮詢，到2022年才提交附屬法例到立法會期望下年落實，指前後花咗足足十年，都真係要問一問：人生有幾多個十年？政府回收玻璃樽，長期不達標，甚且每況愈下。當然，此中亦有客觀環境因素，令回收玻璃樽一波三折，好似2019年黑暴風波，示威者以玻璃樽製造汽油彈，環保署下令承辦商停收玻璃樽；2020年又遇上新冠肺炎疫情，酒吧一度被勒令停業，令玻璃樽回收大減。

冇錯！以上都係實情，之不過，有議員批評政府冇做好環保工作，只係識做表面工夫，開一兩場簡介會，冇制訂計劃監察承辦商宣傳，改變市民用完即棄習慣；仲有吖，即使市民把玻璃廢料放進回收箱，卻被再次棄置至堆填區，議員形容係「嘥市民一番心機」。點解會咁呢？

有環保團體就指出，政府將回收工作全數外判就係一大問題，有從事環保工作嘅員工稱，過往佢曾到啤酒節協助回收工作，竟目睹外判清潔工人打算將大量玻璃樽直接棄置，並冇攞去回收，令佢意識於外判制度下，清潔工其實毫無回收意識。以投標制外判接管，顯然達唔到回收效果，難怪玻璃樽回收多時而回收量卻未如理想。呢，據環保署2019年公布嘅「香港固體廢物監察報告」顯示，現時香港每日共有約253公噸嘅玻璃棄於堆填區，佔整體都市廢物嘅2.3%，惟每日回收量只有約55公噸，太不成比例吧？

環保團體建議政府要就玻璃樽回收提供誘因，反思現時外判制度下嘅質素及管理。呢嗱！官老爺就誓神劈願指2023年度第二季全面實施計劃，承諾3年後會檢討成效及改進。講真，如果冇成事嘅決心，一味吹吹水，唔抹嘴，欠缺良善監管，又唔想方設法如何吸引市民參與，咁3年後再檢討，睇怕又係水草綁豆腐，不堪提！