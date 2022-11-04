正論：配水庫驗出惡菌　類鼻疽再掀驚魂

奪命惡菌類鼻疽今年反常式在本港大爆發，至今已錄得34宗確診個案，至少7人死亡。昨日終於有突破性進展，當局表示，在32個配水庫泥土樣本中，有6個在細菌培植同樣找到導致類鼻疽的伯克氏菌，當中4個的基因分析跟深水埗群組病人基因相似，意味食水與惡菌傳播存在一定關係。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前未知病人感染途徑，但強調食水安全，無發現病毒。現時已得知配水庫上蓋泥土驗出病毒，與病人感染的病毒基因相似。至今無發現配水庫內有滲漏，因此排除泥土內的病毒滲入配水庫，不過配水庫上用作平衡內外氣壓的通風口，可能會將病毒經空氣抽入配水庫，當局已在通風口取樣等候化驗。另一可能是近月天氣炎熱，水溫上升可能令水中氯含量下降，令病毒得以存活。

姑勿論如何，當局至今僅在病人家中及區內地盤的樣本發現惡菌，而確診患者中，絕大部分為長期病患者，沒有離家或離開老人院，反映地盤不可能是感染源頭。雖然專家強調配水庫沒有滲漏，食水安全，但事實是足不出戶的病人也在室內受感染，除了食水播毒，實在想不到其他法門。袁國勇建議市民每日頭一分鐘開喉放出的食水，不要用作刷牙洗臉、洗澡或未經煲滾飲用；又提出水務署在配水庫加裝高效空氣過濾器，並裝設紫外光消毒設施，可見是否食水出問題，專家已是心中有數。

與此同時，深水埗人口老化，老齡基層眾多，加上舊樓林立，環境衞生不如理想，促使惡菌在區內大爆發絕對不足為奇。但最近確診的人士之中，不乏來自港島區和將軍澳，尤其後者區內樓齡不算高，喉管老化亦較少，惟一樣有人受到感染，要是食水真是傳播源頭，意味全港市民中招情況均等。現在新冠疫情未消，鼠患肆虐，猴痘來勢洶洶，再逢類鼻疽爆發，堪稱屋漏偏逢連夜雨，怎能不叫人惴惴不安？

說來實在令人汗顏。香港美其名曰國際城市，實際上藏污納垢，環境衞生每況愈下。別看港府將打擊衞生黑點的口號叫得震天價響，其實虛有其表，本報多次報道老鼠通街走，垃圾多如山，已是明證。港府一味大搞擾民的大廈強檢驗污水和疫苗通行證，卻不從改善環境衞生的源頭認真做起，搞衞生有如做騷，香港惡疾纏身，疫病頻仍，豈是無因。

君不見，這些年香港大小疫症不斷，創造多個恥辱性第一。自1997年香港爆發全球首例人類感染禽流感後，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發之地及個案最多之地。而每年夏天總會爆發的登革熱和瘧疾，皆在在反映特區沒有最醜，只有更醜。更不堪的是，面對類鼻疽來襲，衞生署先是遮遮掩掩，直到紙包不住火，始肯聯同專家認真調查，惟至今仍未查出究竟。本港經濟受疫情打擊已經奄奄一息，要是類鼻疽一發不可收拾，連食水也不安全，後果如何，不堪設想！