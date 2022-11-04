娛圈單打：𡃁模始祖變排骨　女人唔係瘦就得

「𡃁模」在多年前盛極一時，甚麼「浸大E神」、「動漫Maggie」，無不每天佔據娛樂版頭條，但到最後無不消失無蹤。浪淘盡，千古風流人物。在競爭激烈的娛樂圈，能夠屹立至今必屬佳品，當中尤以「娜姐」周秀娜最令人津津樂道。無奈近年娜姐性感不再，徒剩骨瘦嶙峋，令人扼腕。

最近周秀娜在Ig大騷泳衣照，出水芙蓉理應賞心悅目，詎料就是欠了點甚麼，令人覺得美中不足。冇錯，就是欠了胸前兩團肉！想當年，娜姐推出食雪糕、刷牙噴血寫真集，成為書展最暢銷書，不用露點一樣一紙風行，皆因當時的娜姐身材玲瓏有致，應大則大，應小則小，加上圓圓的臉頰，健康的膚色，長長的雙腿，意態撩人，集性感可愛於一身，教人怎能不愛她！

可惜美好的事物總是短暫。近年娜姐熱愛水上運動，同時愈來愈瘦，穿上泳衣後，不僅身材大縮水，更驚現一排排胸骨，圓潤俏臉變成面無半両肉。網友初時質疑娜姐「拆彈」，如今甚至擔心起她的健康來。不過娜姐強調是做運動而變瘦，並非生病，粉絲總算放下心頭大石。

能夠在芸芸𡃁模之中脫穎而出，成功由寫真女星轉型為演員，除了外在美，當然也有實力，起碼其性格率真不造作，不僅男士視之為女神，女士對她也不討厭。後來娜姐沉寂了一段時間，傳聞與城中富豪有一段情，直到前陣子才再度活躍。雖云肥是女星大忌，神仙姐姐劉亦菲亦要減肥演《夢華錄》才能重振美名，但最緊要穠纖合度，瘦成排骨便過猶不及。不知娜姐何時才能重回巔峰？