世界視線：巴西大選左派勝　拉美政治新里程

巴西大選結果工人黨領袖盧拉以得票50.9%勝選，得票超過6,000萬，由於雙方激烈發動，這是巴西投票最多的一次選舉，而得票49.1%（少200萬票）敗選的現任總統博爾索納羅耐人尋味地沉寂了兩天，才公開表明接受大選結果。

巴西的政治發展路途崎嶇，而盧拉的貢獻極大，他出身貧窮家庭，沒受高等教育，由參與工會踏上政途，由1964至1985年參與抗爭結束軍法統治，並參與建立新憲法。

2003至2010年他當上兩任總統，使巴西數千萬人脫貧，更控制通脹，擴充大學使黑人也可平等就讀，成為最受愛戴人物。2018年他參選前被控貪污判刑，後被推翻控罪釋放。

2023年1月1日他會執政，要面對的挑戰不少，首先是博爾索納羅的4年管治，明顯是向既得利益階層傾斜，新冠疫情失控之下死了70萬人，失業嚴重至數千萬人捱餓及過千萬人無家可歸。博爾索納羅還在接受大選結果的演講中，控訴在他統治期間，左派極端分子有廣泛侵犯私人財產的行為，這也反映巴西社會的撕裂情況，不但左右兩邊社會政治力量幾乎勢均力敵，巴西議會更是由右派勢力主導，盧拉施政要多方面和國會右派妥協，才能和緩左右兩方勢力的衝突。

今次盧拉得勝其實凸顯了左派群眾力量大團結，他的支持者主要佔巴西東北部，當地的軍警勢力在投票時千方百計阻止人民出來投票，但左派群眾自發組織安排運送選民去投票，說明左派基層力量得到很好的發揮。不過，面對疫情還在肆虐，民眾要求可解決饑荒及高失業，會對盧拉政府容易產生過高期望。相信盧拉政府上任首先要解決饑荒問題，可能要向中國及俄羅斯要求援助。

今次大選影響深遠的還有巴西及全球可持續發展的議題，被認定是巴西熱帶森林生死之爭！巴西亞馬遜森林是全球的活肺，承擔全球氣候調節及生物多元化的重要角色，但它正被大地主及大財團勾結下，在這幾年大量砍伐，巴西左派社會力量在這方面有很高覺醒，遠超乎一般左或右派的民粹主義，深具國際視野，能夠把環保放上重要的政治抗爭議程，幫助贏得大選。

如今巴西結合墨西哥、阿根廷這些大國左派政府力量，使拉美政治更自主及可抗衡美國霸權主義的支配，是前所未有的喜訊。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻