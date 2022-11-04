產評：息魔來襲兇夾狼　賴債風潮勢發狂

美國聯儲局一如預期加息0.75厘，隨之而來的是香港主要銀行宣布加息0.25厘，加幅是上次加息的一倍，反映「息魔」正提速進擊，利息支出上升，猶如向疲弱的香港經濟多踩一腳。有心理準備，若然未來兩季香港經濟未見大起色，企業對追回資本損失感絕望，索性止蝕倒閉收場，賴債的情況將會顯著增加，首當其衝的自然是百業之母的銀行業。經濟前景黯淡，港府的財政狀況也江河日下，繼續「龍門任搬」搞防疫，難道真的要弄得全城攬炒始肯罷休？

利率上升，直接影響經濟領域的，當然是企業營商的融資成本及居民債務的利息成本。雖然對比過去兩年的超低息水平，即使港息加了兩次，仍然處於歷史的偏低水平，惟至今美國聯儲局仍維持「鷹」派，目前尚難料美國加息周期何時見頂。如此這般激進加息，市場動盪陸續有來，這非但意味環球金融市場無寧日，也預示營商環境趨嚴峻，民生更艱難，銀行的信貸風險上升而貸款需求受壓，即使利率上升，亦無法完全抵銷負面影響。

截至今年6月底，香港的家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率升至94.3%，借款家庭實際收入和家庭資產隨經濟不景和資產跌價而下降，家庭負債比率惡化是大機會的事，尤其作為港人主要資產的物業跌價來勢洶洶，近日有大型市區新盤低開發售，預示樓價將加速下行。別忘記，1998年金融風暴，港樓展開大型跌浪，也是由新盤劈價潮揭幕，總不希望歷史重演。

再看港府的財政，截至今年9月底止的本財年首6個月，計及期內發行綠色債券所得的200億元收入後，已錄得2,530億元財政赤字，按月大增700億元，財政儲備降至7,042億元。回顧這半年，政府的開支是4,047億元，是財政預算案預計全年總開支8,073億元的五成，基本上靠譜；但政府這半年收入僅1,317億元，僅及財政預算案預計全年收入7,159億元的18%。入不敷支的情況持續下去，只怕要繼續加大力度舉債，並須增加徵稅以填補庫房空虛。問題是，企業和打工仔收入下降，香港股市不振、樓市搖搖欲墜，就連新盤都開始減價促銷套現至上，政府的稅收難以樂觀。

過去的金融危機，債務風潮最終得靠債務重組來解困，2008年美國次按危機和歐洲債災也不例外。偏偏如今歐美金融風險再度急升溫，且別忘記，世界愈亂，美元只會愈強，意味一眾非美元貨幣的貶值噩夢尚未完結。國際金融動盪持續，作為國際金融中心的香港勢受衝擊，加上本身面對走資與兩地通關無期的困擾，日子只會更加難過。

港人都想香港好，但這個期望在種種掣肘下，變成霧裏花、水中月！百年變局下，香港是要求變，但變化得有清晰的目標和時間表，才能維繫人心，共同向前。令人擔心的是，外部形勢風高浪急，內部復甦又不斷推後，結果只會嚴重削弱信心。再不設法以實際行動而非口號來扭轉頹勢，恐怕將有更多資金與人才用腳表態，百年漁港剩下的就只有怨聲。