無論烏克蘭戰爭或國際政治，現在主宰者是美國。美國的行動取捨便決定今後的變化。例如共和黨在中期選舉前揚言大勝會迫使烏克蘭談判。民主黨與拜登反對。但中期選舉真的大敗而退，拜登便缺乏國會的支持，援烏的財務與軍事部署，不易獲得通過，難以執行。為了通過其他國內法規，將要與共和黨交易、妥協。烏克蘭戰爭即使不會禁止中央情報局等暗裏行動，公開的撥款必受阻。除非烏克蘭軍在中期選舉之前大勝，否則的話，美國的支援會大打折扣。再不如現在拜登與烏克蘭政府可予取予攜。

烏克蘭軍隊靠美國支持，美國支持減少，北約中的歐盟各國可以填補空缺嗎？德法已經猶豫，其餘各國受困於國內政治，也面對能源危機、通貨膨脹的挑戰，相信會紛紛地打退堂鼓。歐盟的領導層未必可說服各成員國，也缺法定權力去擴大軍援經援來替代美國的退縮。

美國退縮，歐盟也見勢撤退，烏克蘭靠甚麼與俄羅斯繼續戰鬥下去呢？烏軍已久攻不下，師老兵疲，俄羅斯正用後備役兵員填補前線，氣勢如虹。若公開沒有美國與歐盟的實質軍援，烏軍士氣更會衰竭。美國中期選舉的結果將會牽動烏克蘭戰事，即使民主黨未必大敗，只要不勝，有些敗象，便把兩年後總統大選的競爭提前，民主黨政府對俄烏戰事的政策亦可能有變。

在中期選舉受挫的話，若不是大敗，民主黨會提早進行總統大選的部署。可能的選項如下：一是加快戰爭的投入，務求盡快打垮俄羅斯，把烏克蘭之戰作為勝利收結，扭轉阿富汗敗退的羞辱，也以戰爭勝利來爭取選票。二是壓迫聯儲局，改變加息周期，避免經濟出現危機，也不使高通脹演變成滯脹，打擊選民支持民主黨的選票，前者決定於俄羅斯。

俄羅斯強力反攻，成功的話，民主黨失敗，美軍直接出兵或動用核武都不可能，敗退便只能接受法德介入的和談。這樣會使總統選舉形勢轉劣。經濟政策能否逆轉也在於美國經濟表現，以及國際上OPEC和俄羅斯的舉措，拜登政府沒有絕對操縱之力。單此二點，民主黨在中期選舉後的反應會受到頗大的限制。中國等各國應該不會長期任由美元霸權宰割，匯率再降必起反抗，若各國聯手美國未必可以壓制，匯率與金融會成為衝擊拜登政府的重大隱憂。