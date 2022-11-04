二戰後，日本成為美國政治、外交、軍事上的附庸國。在維護美國亞太區戰略利益的問題上，日本沒有任何自主權、沒有「正常國家」的「國格」，只能聽從美國任意擺布。冷戰結束前，日本要聽從美國拿「國家命運」和蘇聯較量，現在美國「重啟冷戰」，日本又要聽從美國拿「國家命運」和中國較量。

這些年來中美博弈，以兩國可能發生軍事衝突乃至戰爭為最大風險，因美國要傷害中國核心利益、挑起台海之戰及南海之戰，而日本歷史上強佔、統治台灣50年。二戰結束至今，日台在美國冷戰、反共、「以台制華」框架下關係極為密切，日本念念不忘統治台灣的「光榮歲月」；台灣的皇民、漢奸、媚日分子、「台獨」分子更是對日本「深懷感激」。現在美國要命令他們一起打擊中國大陸，他們更是十分興奮和磨拳擦掌的，他們崇美、畏美上了天，不相信美國為了自己的利益會把他們推入火坑的。

面對美台「謀獨」、分裂中國，造成了將會發生戰事的緊張局面，日本加緊軍事介入台海局勢。日媒日前報道，日本防衞省計劃最快2024年成立「統合司令部」，設立統合司令官，集中管理和指揮陸上、海上及航空自衞隊，負責與美軍溝通和戰略協調，美國軍方對口單位是印太司令部。在此之前，美日之間沒有如美韓之間般設立聯合司令部，現在由於東亞地區安全環境嚴峻，日本覺得有必要成立「統合司令部」，「加強與美軍的合作」。

與此同時，日本防衞省還計劃把今年3月成立的自衞隊「網絡防衞隊」擴充至5,000人，2027年時把不隸屬於網絡專業部隊、但具備應對能力的人員數目增至數萬人；日本還計劃建造實驗潛艇，測試發射遠程導彈技術，以配備美國戰斧型巡航導彈。

日本在軍事指揮和武力上的這些準備工作，都是為了安倍晉三說的「台灣有事就是日本有事」，參與美國武力打華。