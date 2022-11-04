有朋自遠方來，不亦樂乎。儘管新冠疫情還沒消失，香港尚未完全開放門禁，但在此地舉行的國際金融峰會似乎沒有受到太大影響，吸引了逾200位來自全球約120家主要金融機構的金融領袖捧場，可謂星光熠熠。港府財金高官躊躇滿志，聲稱「香港回來了」，希望峰會帶出「香港機遇比挑戰多」的訊息。其實眾所周知，全球金融領袖濟濟一堂，主要還是衝着內地因素而來，而不僅僅是因為「香港回來了」。

作為中國最重要的國際金融中心和對外開放橋樑，香港具有獨特地位和優勢，只要好好利用，確實是機遇比挑戰多。這些年香港樣樣不如新加坡等競爭對手，主要是自己不爭氣，現在港府既然喊出「香港回來了」，就應該掃除頹勢，展現和過去不一樣的魄力。從國際金融峰會的熱鬧場面，就知道香港對外資依然存在一定的吸引力，或者說香港依然是外資進軍中國市場的主要通道。中共二十大報告提出鞏固香港在國際金融、貿易、航運等領域的地位，可謂用心良苦，相當於賜予尚方寶劍，關鍵在於港府如何把握。

當然，有些西方國家不願意看到中國崛起，所以也不希望看到「香港回來了」。美國政客批評美國銀行家來港參加金融峰會，形容為「助紂為虐」；西方媒體則刻意放大個別金融領袖出於客觀原因而無法出席，將金融峰會說成反應冷淡。結果呢？他們都被事實無情打臉，金融峰會盛況空前，證明他們唱衰無效，只是在枉作小人。

還是中國證監會副主席方星海說得對，國際投資者「不要與中國和香港對賭」，不要看太多國際媒體的相關報道，因其「不了解中國，也很短視」。對此，出席峰會的瑞銀集團董事長Colm Kelleher直言「我們沒有看美國媒體（對中國的）報道」，全球銀行家都看好中國市場，亦相信「中國故事」。這是實話，所有銀行家都是追逐利益的，哪裏有利可圖，哪裏就可以見到他們的身影。當今世界經濟的重心在亞洲、在中國，全球銀行家自然趨之若鶩，豈是西方政客和媒體所能阻止。

見微知著，西方有些人將國際金融峰會政治化、妖魔化，反映他們心理陰暗，看不得中國好、香港好。這也恰恰說明西方不亮東方亮，洋人愈是歇斯底里，中國人就更應該爭氣，只要自己站穩腳跟，何懼別人說三道四！