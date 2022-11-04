南韓梨泰院在萬聖節前夕發生舉世震驚的人踩人慘劇，筆者碰巧當時身處首爾，也能感受到舉國之哀傷。然而，慘劇已矣，南韓復常之路並無因此停下，觀乎遊客區已恢復疫情前八、九成熱鬧，可見振興經濟才是當前要務。

現在的明洞非常繁榮，夜市重現，遊人如鯽，跟疫情前已沒有太大分別；較高級的江南區，旅客不如明洞那麼多，但悠閒之中亦見熱鬧。事實上，筆者入境南韓和入境香港，簡直有兩個世界的感覺，皆因兩個機場的人流有如天壤之別。首爾仁川機場航班頻繁，世界各地的旅客也有，香港的、台灣的、日本的、南亞的、歐美的，不一而足，入境後亦沒有防疫限制，既不用進行快測，遑論驗核酸；更不用戴口罩，只是當地人大都「見過鬼怕黑」，即使政府已解除戶外口罩令一樣照戴，筆者入鄉隨俗，當然照跟。

反觀回港後機場冷冷清清，禁區內外大部分店舖皆沒有營業。甫落機第一件事便是驗核酸，由於航班不多，因此驗核酸流程尚算快捷，真不知幸或不幸。而入境本港前，必須先向衞生署取得一個健康申報二維碼，在機場驗核酸前出示；驗完核酸後，又要下載醫學監測通知書，再用通知書上的編號填寫電子醫學監測系統，每天上載快測結果，並在抵港第2、4、6日做核酸檢測。筆者是本地人也被搞得頭大如斗，旅客視來港為畏途絕對不足為奇。其實，既已規定進行4次核酸檢測，便應取消每日申報快測結果，如此疊床架屋，堪稱多餘。

特首李家超在國際金融領袖投資峰會揚言香港已完全復常，但別說新加坡，對比南韓首爾，香港防疫限制之多，根本與復常背道而馳。別的地方是千方百計便利旅客到訪，香港卻相反，所謂復常，不啻是自欺欺人。