香港一連3天舉辦「國際金融領袖投資峰會」，中國證監會副主席方星海接受訪問，在訪談結束前冷不防冒出一句：「不要跟中國和香港對賭。」

方星海的提醒饒有深意，回顧過去數十年，每逢跟中、港兩地作經濟對賭的人，都必定輸得焦頭爛額。1997年香港回歸時，美國《財富》雜誌以「香港死亡」為題，大做文章，斷言維港兩岸的盛景，將一去不復回。到頭來卻是相反，由2004年起一直到新冠疫情爆發之前，香港股市、樓市暢旺，政府庫房滿瀉，很多上市公司「肥到襪都着唔落」，香港非但沒有死去，人均財富的數量更是位列全球三甲之內，一眾與香港對賭的人，都成了鬥敗的公雞。

2020年前後，中國遭逢兩面夾擊，以美國為首的西方集團，對北京實施多方面的打壓、制裁，而新冠肺炎疫情也是由武漢最先爆發，中國堪稱是開創了人類歷史先河，為了防疫，一舉封鎖了一座近千萬人口的城市，進而更不惜讓全國部分工業生產停頓。當時，不少國際投資者又試圖跟中國對賭，預言中國經濟必將出現斷崖式下滑，數十年經濟改革的成果，可能一朝盡喪。然而，事實上卻是相反，回顧過去3年，中國經濟不跌反升，而且在全球各大經濟體之中，增長幅度位居第一，讓不少「睇死」中國的人，都恨得牙癢癢。

香港金融峰會開幕前，部分美國政客公然恫嚇，說參與峰會就等於支持暴政，警告歐美的金融巨頭不要出席，否則後果自負，但觀乎峰會的場面，可謂星光熠熠，高盛、摩通等投資大行的巨頭雲集。這些果然是世界上最聰明的人，很懂得看風色，此刻，他們知道寧可跟美國政客對賭，也切不可在中港兩地抽掉注碼。