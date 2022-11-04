美國著名黑人民權領袖馬爾科姆1965年遇刺身亡，案中兩名被告去年獲紐約州最高法院推翻定罪，他們的代表律師近日透露州及紐約市向兩人合共賠償3,600萬美元。美國冤案之多，老屈成風，民主燈塔的燈下黑令人髮指。

美國人做事一向粗枝大葉，橫蠻硬來，作風霸道，上述兩名被告阿齊茲與伊斯蘭遭錯誤定罪與判刑，雖然已於80年代獲釋，但服刑逾廿載，在鐵窗下虛度了寶貴青春，這不是金錢賠償就能彌補。兩人曾批評司法系統有種族歧視成分，事實上，黑人遭殃的冤案在美國真的不知凡幾。

1984年，白人女子珍妮花‧湯姆森遭一名黑人入屋強姦，在認人過程中，她認定羅納德‧卡頓就是性侵她的人。卡頓在缺乏令人信服的不在場證明下被判罪成，處以無期徒刑。卡頓後來在獄中遇上黑人囚犯巴比‧普爾，後者直認就是強姦案的真兇，卡頓欲替自己翻案，但珍妮花依然一口咬定是他，二次審判未能還卡頓清白，更以兩個無期徒刑再加54年有期徒刑，將他的人生徹底鎖回牢獄。卡頓曾想在獄中殺死巴比，但被父親勸阻。

1995年，卡頓的律師要求對DNA證據作重新鑑定，終於證明巴比才是強姦犯，卡頓在為自己沒犯過的罪行服刑10.5年後，終於獲釋離開監獄。兩年後，珍妮花鼓起勇氣向卡頓道歉，獲得卡頓原諒，兩人合著了一本講述性侵受害人與被冤者心聲的書，並共同推行改革運動，為無辜受冤者發聲。

美國人大膽假設，卻不愛小心求證，對內冤枉好人，對外肆意制裁，憑這等粗疏紕漏的精神，也配指摘他國有人權問題？這真得要問問阿齊茲、伊斯蘭、卡頓，以至被執法部門好人當賊辦，視為炸彈狂徒的李察朱維爾，有沒有被美國尊重其人權了。