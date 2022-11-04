香港國際金融領袖投資峰會日前正式開幕，儘管面臨各種考驗，仍無阻舉行。超過兩百位代表全球過千間金融機構的重量級人物齊聚香港，證明本港作為國際金融中心經得起風浪，競爭優勢持續加強。

多年來香港都是首屈一指的國際金融中心，但近年受到國際環境轉變而蒙上陰霾，更有人唱衰香港的地位將被取代，「紐倫港」變「紐倫坡」。

然而，香港擁有背靠祖國、面向國際的獨特優勢，在內循環、一帶一路等國策下扮演重要角色。而在十四五規劃下，明確了香港作為國際金融中心的地位，指出強化香港全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能，深化並擴大兩地金融市場互聯互通。加上隨着全球經濟重心東移，中國與區內眾多經濟體將成為全球經濟增長的主要引擎，只要香港持續扮演好「超級聯繫人」角色，可把握巨大商機，絕非其他國家及地區輕易取代的。

香港七次登上全球首次公開招股集資榜首、本地銀行體系持有的資產相當於2021年本地生產總值的約9.4倍、去年保險業的管理資產超過4.5萬億美元，位居亞洲第一、世界第二，展示香港巨大的優勢及競爭力。再者，這次峰會吸引國際金融領袖親身赴會，就當前環球金融市場所面對的不明朗因素，如通脹、加息等帶來的挑戰和機遇交流心得，亦是反映其對香港及中國市場的重視。

「機遇、時機，盡在香港」，這次峰會順利舉行帶來啟示，亦狠狠教訓了那些向出席峰會領袖施壓的美國反華政客。港府需把握優勢，並認真審視現有機制補全不足，同時研究放寬檢疫措施，爭取更多人才、資金、企業和國際項目落戶香港，再創輝煌。